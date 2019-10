Venndølen Joakim Rafoss (33 år, til høyre) vant i september NM-gull i men’s classic physique, ble kåret til mesterskapets beste posør og kvalifiserte seg også til VM. Privat

Drømmen om NM-gull

For 16 år siden begynte jeg på helsestudio for å bli sterkere. For knappe fire uker siden innfridde jeg drømmen om NM-gull som kroppsbygger.

Joakim Rafoss

UTØVERBLOGG: Før jeg begynte på helsestudio som 17-åring, var jeg aktiv i en breakdancegruppe sammen med min bror og en kamerat. Vi var også trenere/ledere for en del yngre gutter og jenter.

Det kom til et punkt hvor jeg merket at styrken sviktet i breakdancetreningen og jeg kom ikke videre. Da tenkte jeg det var en god idé å begynne å trene styrke i et gym.

De første månedene fikk jeg god framgang, og syntes det var veldig fascinerende hvordan man kunne forbedre kroppen sin. Interessen økte raskt, men jeg merket fort at styrketreningene gikk ut over breakdancetreningene. Jeg måtte at et valg, og det var ikke så vanskelig siden jeg allerede hadde fått stor interesse for styrketrening.

Årene gikk og framgangen på treningen gikk saktere og saktere. Til slutt stagnerte jeg ullstendig. Jeg hadde hørt mange på gymmet snakke om hvor mye kostholdet hadde å si for framgang og utvikling av muskulatur, så jeg visste hva jeg måtte gjøre for å komme til det neste nivået.

Rett kosthold er ekstremt viktig

Det tok en del lesing og søking på nettet for å finne kunnskapen om et riktig kosthold, men interessen økte raskt for ernæring siden jeg merket hvor mye det hadde å si for framgangen på trening og hvordan jeg følte meg generelt.

Da jeg hadde trent i om lag tre år, byttet jeg gym. Der traff jeg en "kroppsbygger" som kikket og målte meg opp og ned. Jeg slo av en hyggelig prat med ham og han avsluttet med å si: «Du Joakim, du kommer til å bli norgesmester en gang». Jeg trodde ikke noe på det han sa akkurat da, men det var plantet et frø som skulle fortsette å vokse.

Jeg fortsatte treningen og ble mer og mer seriøs med treningsprogrammer og kostholdet. Jeg prøvde å legge til rette for best mulig resultat på treningen ved å ta med meg matbokser hvor enn jeg gikk og sørget for å få spist, trent og sovet nok.

Jeg har aldri gått på byen og heller ikke drukket alkohol, men jeg føler ikke jeg har ofret noe ved å la være, siden jeg hele veien har hatt drømmen om NM-gull i hjertet.

Ble anbefalt å bruke doping

Etter fem-seks år med styrketrening var fysikken min forbedret ganske bra og jeg traff noen på gymmet som hadde kjennskap til konkurranse innen fitness. De så at jeg hadde potensialet og sa at det var bare å komme seg på diett og opp på scenen. For at jeg skulle hevde meg "måtte jeg bruke steroider", for det gjorde alle som konkurrerte i toppen, understreket de.

Jeg ble først litt betenkt og visste med meg selv at jeg ikke ville ta en snarvei og risikere helsa for å hevde meg bare for å kanskje vinne NM-gull. I stedet for å miste piffen av kommentaren, ble jeg giret på å bevise at det var mulig å komme i knallform og gjøre det godt i fitnesskonkurranse uten bruk av doping.

Noen målrettede år seinere stilte jeg i min første konkurranse og fikk 4. plass i NM. Dette var som en seier for meg. Det var liksom ikke så viktig med plasseringen, men at jeg hadde fullført vektnedgangen, poseringen og alle forberedelsene som inngikk fram mot konkurransen. Ved denne opplevelsen fikk jeg virkelig mersmak og ikke mist mye lærdom om ernæring og kontrollert vektnedgang. Mer motivert enn noen gang gikk jeg på videre.

To år seinere gikk jeg på fitnesscenen igjen og fikk 3. plass i NM. Jeg kvalifiserte meg til nordisk mesterskap i Estland hvor jeg også fikk 3. plass. Det var veldig stort for meg å stige opp på pallen og seinere representere det norske landslaget i fitness.

Stadig nærmere drømmen

Det skulle gå ytterligere fem år til før jeg sto på scenen igjen. Jeg fikk første- og andreplass innen kategorien kroppsbygging -80 kilo. Dette var veldig stort for meg, siden jeg endelig var oppe i toppsjiktet. Drømmen var imidlertid ikke innfridd, ettersom disse konkurransene ikke var selve NM.

Jeg bestemte meg for å legge inn et gir til for å forbedre fysikken og svakhetene mine ytterligere fram mot de neste konkurranse, som var nå tidligere i høst.

Dietten gikk helt etter planen og jeg traff på formen og vekta helt perfekt ved innveiingen. Jeg deltok først i "Sandefjord Open" hvor jeg fikk førsteplass, deretter to uker seinere gikk jeg på den ettertraktede NM-scenen. Der fikk jeg drømmen min oppfylt som norgesmester, og ble attpåtil kåret til stevnets beste posør.

Det har ennå ikke sunket helt inn at jeg har bevist at det både går an å bli muskuløs nok, og få lav nok fettprosent til å vinne NM-gull uten hjelp av dopingmidler.

Kvalifisert til VM 2019

Det var helt klart en stor overraskelse å bli kvalifisert til å være med på landslaget til VM som følge av NM-triumfen. Datoen for konkurransen er midt i november, og det passer dessverre dårlig, siden jeg har fulltidsjobb og familie å ta hånd om. Jeg håper å bli kvalifisert igjen på et seinere tidspunkt.

Det er bare bra å kunne vente noen år med å være med i VM, siden jeg har en del igjen på fysikken jeg ønsker å forbedre, før jeg eventuelt går på scenen igjen.

Min treningsmetode

Jeg trener som regel fem dager i uka hvor jeg begynner økta med å varme opp. Det gjør jeg gjerne med å sykle til trening eller å gå i et kvarter på tredemølla, slik at jeg får opp pulsen noen hakk.

Deretter har jeg tre til fire øvelser der jeg har fokus på en spesiell muskelgruppe, f.eks. beina. Når jeg har kjørt ca. 20–25 sett fordelt på øvelsene, er jeg ferdig med hovedmuskelen i denne økta. Deretter pleier jeg å trene mindre muskelgrupper som f.eks. magen. Jeg bruker som regel tre øvelser hvor jeg utfører ca. 15 sett med 20–25 repetisjoner (varierer ved de andre små muskelgruppene).

Vanligvis liker jeg å kjøre 8–12 repetisjoner på øvelsene, men jeg har perioder hvor jeg kjører tyngre vekter med færre repetisjoner.