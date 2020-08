Spent før Norges sterkeste-debuten

Om ei snau uke braker det løs med mitt livs tøffeste konkurranse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Grimstad-bosatte Silje Kamsvåg (27) har siden nyttår blir mer og mer hekta på styrketrening. På Fefor 4.-6. september stiller hun i Norges Sterkeste, i klassen kvinner under 64 kilo. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Silje Kamsvåg

UTØVERBLOGG: Jeg kommer fra en liten bygd som heter Straumsnes utenfor Kristiansund, hvor jeg vokste opp med å spille fotball og periodevis drive friidrett. Jeg ga meg etter hvert, da interessen for å drive med hest ble større og tok mer tid. Så gikk det noen år hvor jeg prøvde å begynne å trene, men stort sett endte som støttemedlem etter den første måneden.

Jeg flyttet til Sørlandet høsten 2017. Jeg bestemte jeg meg for at jeg ikke kunne vente på at folk komme for å bli kjent med meg, jeg måtte ut å bli kjent med dem. Jeg begynte å spille damefotball med Birkenes 2, og det gjorde jeg fram til jeg begynte å trene styrke/strongwoman i januar.

Sped begynnelse

Jeg har alltid hatt lyst til å trene styrke, men har rett og slett ikke turt fordi jeg følte jeg manglet kunnskap og sikkert kom til å se forferdelig dum ut. Men i januar i år fikk jeg kommet i gang og fikk hjelp. Jeg fikk beskjed om å terpe teknikk, og sto der med to tilpassede treskiver på to kilo hver på hver side av markløftstanga og øvde, igjen og igjen.

Siden har det ballet på seg med stadig tyngre vekter. Jeg har fortsatt masse å gå på teknisk og styrkemessig, men det viktigste for meg er hva det gir meg og at jeg har det gøy. Nå viser treningsdagboka at mine perser er 130 kg i markløft, 100 kg i knebøy og 50 kg i pushpress.

Får hjelp av norgesmester

Jeg har fått god hjelp av strongman Kjetil Finnes fra Mandal, som har vunnet Norges sterkeste i minus 90-kilosklassen de to siste årene og har to fjerdeplasser i EM. Han stiller alltid opp som coach og har alltid gode råd. Jeg sender videoer fra min individuelle treninger til ham og stort sett trener vi sammen en dag i uka. Jeg har også fått og får masse god hjelp fra andre som også er med i strongwoman-/strongmanmiljøet, både her ved Tvedestrand Strongmanklubb og rundt om andre plasser. Det er et veldig godt samhold, noe jeg også la merke til da jeg var tilskuer da Norges sterkeste ble arrangert i Lillesand for to år siden.

Jeg hadde opprinnelig ikke tenkt å konkurrere før i 2021, hvis jeg da fortsatt synes dette er like gøy å holde på med. Så fikk jeg beskjed om at jeg var blitt påmeldt til Norges sterkeste og det var bare å gå inn å betale deltakeravgiften. Det er veldig gøy at andre har troen og heier på meg.

Inspirert av ektepar

Underveis har jeg imidlertid hatt noen nedturer, og jeg hadde også bestemt meg for å melde meg av fordi jeg ikke hadde riktig fokus og motivasjon. Etter en trening med bl.a. arendalitten Kikki Berli-Johnsen og ektemannen Egil Berli-Johnsen på Valhalla i Tvedestrand (som for øvrig driver Borgeskogen treningssenter i Stokke og er store pådrivere i miljøet for strongman i Norge), kjente jeg at motivasjonen kom sakte, men sikkert tilbake. Jeg er forferdelig sta, og tenker litt som Pippi. «Dette har jeg aldri gjort før, så det greier jeg helt sikkert!»

Mine ambisjoner i Norges sterkeste er å gjøre mitt beste og å ha det gøy. Jeg har diabetes type 1 som ikke alltid spiller på mitt lag, men etter jeg jeg begynte med styrketrening har den blitt enklere å kontrollere. Jeg må nok passe på å ta nok insulin før konkurranser, for om jeg stresser meg opp, går gjerne blodsukkeret høyt til værs og med høyt blodsukker blir alt tyngre, noe som i seg selv er et dårlig utgangspunkt.

Vi skal gjennom fem tøffe øvelser i Norges sterkeste, og du kan lese mer om dem og om en annen deltaker i dette innlegget.