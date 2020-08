Arendal med uavgjort mot serielederen

I en intens og underholdende kamp endte det 1-1 mellom Arendal Fotball og Bryne på Norac stadion.

Fabian Ness (i hvitt nærmest kamera) var Arendals målscorer i lørdagens 2. divisjonskamp på Norac stadion. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

ARENDAL: Det var en intens og underholdende kamp publikum fikk oppleve på Norac stadion lørdag. Arendal visste at laget måtte slå tilbake etter to skuffende 0-1-tap mot henholdsvis Vard og Fløy. I begge oppgjørene dominerte Arendal spillemessig, men klarte aldri å omsette dominansen til scoringer.

Dermed var Bryne fire poeng foran Arendal da kampen startet. Et nederlag ville økt avstanden til sju poeng. En seier ville ført til at det bare skilte ett poeng mellom lagene.

Store sjanser

Arendal startet absolutt best og skapte også målsjanser innledningsvis i kampen. Men målsjanser skapte også Bryne som var livsfarlige på kontringer og ofte flinke til å stå etter når de klarte å skape trykk foran Leopold Wahlstedt i Arendal-målet.

Brynes ledermål kom etter 17 minutter - der de skapte tre-fire store sjanser på rekke og rad. Arendal fikk aldri avklart, og det endte til slutt med et innlegg mot Thierry Above som sikkert kunne sette ballen i det lengste hjørnet utenfor rekkevidden til Leopold Wahlstedt.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Målet kom i en periode der Arendal trykket på, men en slurvete tversoverpasning på egen banehalvdel førte til at Bryne vant ballen - og de klarte altså til slutt å sette ballen i mål etter et massivt offensivt trykk i et par minutter.

Klasseredninger

Vertene kom tilbake og skapte flere store muligheter. Men Bryne-keeper Igor Spiridonov leverte flere klasseredninger, og Arendal fikk også en scoring etter annullert etter et meget godt angrep. Sannsynligvis hadde assistentdommeren rett da han løftet offsideflagget i den situasjonen - selv om publikum spontant jublet på Norac stadion da de så ballen i mål.

Det sto 0-1 til pause, men etter hvilen tok Arendal enda mer ta i kampen. Spillemessig var hjemmelaget klart best, og det ble også produsert nok sjanser og farligheter til å skape balanse i regnskapet. Men selv ikke et straffespark tidlig i omgangen var nok til å få hull på byllen - og det er andre hjemmekampen på rad at Arendal brenner et straffespark. Denne gangen var det Omar el Ghaouti som tok ansvar for straffesparket. Det var godt plassert nede i hjørnet, men ikke hardt nok. Dermed rakk Bryne-keeper Spiridonov bort til ballen og fikk slått den unna.

Endelig

Etter en drøy times spill fikk imidlertid hjemmelaget endelig uttelling. Et knallhardt frispark fra Fabian Ness gikk via et bein i Bryne-feltet og i mål bak en utspilt keeper. Arendal satset etter dette tungt framover, men lyktes aldri med å få den avgjørende scoringen. Og mot slutten av kampen kunne det fort gått galt - uten en fantastisk Leopold Wahlstedt bakerst. Den svenske keeperen viste klasse i flere en mot en-situasjoner og drev kontringssterke Bryne-spillere til fortvilelse med et keeperspill på meget høyt nivå.

Etter seks kamper ligger Arendal på femteplass med ti poeng.

