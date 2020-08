Første KRS-seier i treningskampene

Etter tre strake tap slo KRS Topphåndball til med 28-26-seier seier over divisjonskollega Sandnes fredag.

KRS-trener Gunnar Pettersen instruerer Eirik Köpp og Victor Skillhammar før kamp. Foto: Kjetil Tveit

Kjetil Tveit Kristiansand Topphåndball

Seieren smakte godt etter at vi torsdag røk på et 24-26-tap mot 1. divisjonslaget Stavanger. Sist helg ble det 27-36-tap og 20-26-tap mot henholdsvis eliteserielagene Nærbø og ØIF Arendal. Da spilte vi først en svak kamp mot Nærbø og leverte så mye bra mot arendalittene.

Opprinnelig plan denne helga var treningsleir i Danmark, men pga. den usikre situasjonen med hensyn til covid-19 ble denne avlyst. Men utbyttet av tur til Rogaland har også gitt verdifull erfaring. Vi reiste bort torsdag morgen og trente før vi møtte Stavanger kl. 20.00 på kvelden. Det var tydelig at guttene var slitne etter en lang dag og det var lite som fungerte. Kampen endte med tomålstap og vanskelig å trekke fram noe særlig positivt fra den. Men at vi kun tapte med knapp margin mot en divisjonskollega på en meget dårlig dag, gir håp om at det er fullt mulig å revansjere dette når alvoret starter og man skal slåss om poeng.

I dag fredag fikk vi en liten opptur mot divisjonskollega Sandnes. Vi vant med to mål etter at vi ledet med fem på det meste. Sandnes stiller i år et ungt, fartsfylt og talentfullt lag som kan overraske i serien. Denne uka slo de blant annet eliteserielaget laget Nærbø og tidligere i august vant de med ti mål mot Stavanger.

Fremdeles mye som skal forbedres i spillet vårt, men godt å få en bekreftelse på at vi er på rett vei. Dagens mann: Kristoffer Pedersen. Han spilte i 2. omgang og scoret sju mål på sju forsøk.

Foto: Kjetil Tveit

21/8: Sandnes-KRS 26-28

Mål KRS: Sebastian S Hansen 8 (5), Kristoffer Pedersen 7, Preben Egeli 3 (2), Per Martin Almberg 2, Mathias Christensen 2, Joakim Larsson 2, Erik Nikolai Jensen 2, Erik Sørensen 2

20/8: SIF-KRS 26-24

Mål KRS: Mathias Christensen 5, Preben Egeli 5 (3), Erik Nikolai Jensen 3, Per Martin Almberg 2, Joakim Larsson 2, Victor Sivertsen 2, Sebastian S Hansen 2, Kristian Gyberg 1, Erik Sørensen 1, Eirik Köpp 1.