For stor til å sparre med verdensmesteren

Jeg tar det som et kompliment at verdensmesteren ikke lenger vil sparre med meg.

Flekkefjæringen Alexander Hagen (31), som har 14 seire, to uavgjort og ett tap som proffbokser, poserer her i ringen på Johnny Tocco's Boxing Gym i Las Vegas. Foto: Privat

UTØVERBLOGG: Etter min andre sparring med IBF-verdensmester Caleb Plant (19-0, 11 KO) fikk jeg beskjed om at de ikke kom til å jobbe mer med meg. Jeg var for stor og de ville ikke risikere noen skader så tett på kampen. Nå skulle de trappe ned på intensiteten på sparringen.

15. februar forsvarer Plant IBF-beltet sitt mot tyske Vincent Feigenbutz i Nashville, Tennessee.

Jeg bokser i lett tungvekt (79,38 kg), mens Plant bokser i super mellomvekt (76,2 kg). Det er en forskjell på 3,18 kg.

Etter vår første sparring ga alle positive tilbakemeldinger til meg, men etter vår andre sparring var de fleste stille.

Det er selvsagt leit at det ikke blir mer sparring med verdensmesteren. Dette er noe av den beste sparringen jeg har fått så langt i karrieren min. Jeg kan dog forstå deres side av saken. Jeg tar det heller som et kompliment at de ikke vil bruke meg mer.

Jeg tar med meg erfaringene jeg fikk fra sparringen vi hadde, og jeg er takknemlig for de rundene jeg fikk. Dette viser at jeg er på rett spor treningsmessig og at boksingen min er der den skal være.

Fremover sparrer jeg blant annet med Kevin Newman (11-1-1, 6 KO) som bokser for Mayweather Promotions.

