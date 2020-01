Agder-veteraner satte verdensrekord i Aquarama

Denne kvartetten fra Masters Sørlandet satte i helga verdensrekord på hjemmebane.

Fra venstre: Marianne Fuglestveit (43) fra Kristiansand, Janne Thorstensen (53) fra Kristiansand, Anette Sørensen (53) fra Kristiansand og Lise Lothe (52) fra Grimstad. Foto: Privat

Margarete Thomas Stevneleder Kristiansand Svømmeallianse

KRISTIANSAND: Det var under helgas Skagerrak Swim at de fire svømmerne fra Masters Sørlandet satte verdensrekord på 4x100 meter medley i aldersklasse 200–239 år (sammenlagt alder for de fire svømmerne). De fire Agder-svømmerne fikk tiden 4.54.41 minutter.

Først ut var Lise Lothe på rygg, dernest Anette Sørensen på bryst, Janne Thorstensen på butterfly og Marianne Fuglestveit på ankertappen crawl.

– Det var moro å sette nok en verdensrekord. Det jeg synes er mest imponerende er at vi faktisk er ni damer i Masters Sørlandet som med rokeringer i laget kunne vært med på å sette rekorden, sier Lise.

– Det er gøy å oppleve at det fortsatt er mulig å forbedre seg, selv om jeg har passert 50. I tillegg er det gøy å bli utfordret til å nå nye mål, sier Anette.

– Uansett alder er følelsen av å lykkes og mestre noe like god, konkluderer Marianne.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 20:00

