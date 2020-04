Ble truffet av løpsk hest

Etter søndagens ulykke på travbanen pådro jeg meg brudd i ryggen. Målet er å være tilbake som kusk om seks uker.

Per Vetle Kals (23) fra Gjerstad er blant landets mest lovende unge kusker. Nå må han belage seg på en god pause fra travbanen. Foto: Hesteguiden.com (arkivfoto)

Per Vetle Kals

UTØVERBLOGG: Søndag var en dramatisk dag for meg. Jeg kjørte først mitt første travløp på en måned, og det var på Jarlsberg, som er den første travbanen som har åpnet opp igjen i disse koronatider.

Jeg ble nummer sju i løpet. Etterpå skulle jeg jogge ned hesten, da en annen travhest plutselig kom løpende mot meg bakfra. Den hadde sparket av sin kusk fordi den ble redd for noe. Jeg oppdaget den for seint og klarte ikke å svinge ordentlig unna. Jeg imidlertid å tenke at dette kunne bli stygt.

De to sulkyene «hukket» hjul og jeg ble dratt sidelengs i en voldsom fart. Ryggen min traff enten vogna eller hjulet da dette skjedde. Det gjorde veldig vondt og jeg klarte så vidt å stå etterpå. Jeg ble transportert til sykehus med voldsomme smerter og i CT-undersøkelsen fikk jeg påvist brudd i ryggen.

Jeg har tidligere ramlet av i sulkyen et par ganger men har aldri fått noen skader. Nå er jeg hjemme og har fått sykemelding for en måned. Jeg er ikke vant med å sitte stille, og merker at det allerede kribler i beina etter å kjøre igjen. Men jeg må bare ta tiden til hjelp, og kan nok ikke regne med å kjøre løp før om seks uker. Alt i alt har jeg vært heldig og målet er å komme tilbake bedre enn noensinne!

