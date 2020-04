Lagde min egen Ironman

Jeg er avhengig av å konkurrere for å nå målet om VM-gull i min aldersklasse. Derfor arrangerte jeg min egen Ironman på hjemmebane og fullførte på godt under ni timer.

Lyngdølen Håkon Sakariassen (22) vant i fjor sin aldersklasse i Ironman Sør-Afrika og har som mål å vinne VM-gull på Hawaii i aldersklassen 20–24 år. Sist fredag fullførte han sin egen Ironman (60 minutter «svømming» med strikk, 180 kilometer sykling på rulle og 42,2 kilometer løping) i Farsund på tiden 8.45,30 timer. Foto: Privat

Håkon Sakariassen

UTØVERBLOGG: Langdistanse-triatlon, som mange andre langløp, handler i hovedsak om høyt treningsvolum for å bli best. Det som også kan være frustrerende i konkurranser på åtte-ti timer, er at du kan være så sprek du bare vil, men treffer du ikke på «pacing» og ernæring, kan du være ferdig lenge før du er klar over det.

Det tok meg to-tre konkurranser før jeg skjønte hvordan man konkurrerer i en Ironman. Nå har jeg gjennomført seks av dem, og har ennå ikke funnet en god nok oppskrift som jeg stoler på. I tillegg til at jeg elsker å teste meg selv, var dette mye av årsaken til at vi ville gjennomføre en Ironman i en vanlig treningsuke.

Ironman Hawaii

Da jeg bestemte meg, i en alder av 19 år for å begynne å konkurrere i Ironman, var det kun én konkurranse som gjaldt for meg. Ironman Hawaii, som tilsvarer VM. Det som er spesielt med denne konkurransen (utenom at det å konkurrere på Hawaii er rått), er at man må kvalifisere seg for å få en plass der. For min del er jeg nødt til å være først i mål av alle i min klasse 18–24 for å være garantert en startplass på den store scenen. Jeg så opp til alle som hadde vært der. Det er prestisje blant utøvere å ha konkurrert på Hawaii. VM på Hawaii ble et naturlig mål, fordi jeg visste at det var svært vanskelig å komme seg dit.

Her ble forberedelsene til fredagens kraftprøve gjort. Foto: Privat

I min første Ironman fikk jeg en 13. plass. Deretter en femteplass. Så en tredjeplass, og i Sør-Afrika i fjor klarte jeg førsteplassen i min aldersklasse. Seieren der ga meg, i tillegg til en billett til Hawaii, også en startplass i VM i ekstremtriatlon på Rjukan, Norseman. Det var moro å kjøre Norseman, men Hawaii er det store for meg. Jeg fullførte Hawaii med en 9. plass i debuten, som var skuffende, men samtidig veldig motiverende med tanke på at det var første gang jeg konkurrerer i over 30 grader. Hawaii er nesten som et eget løp, og det tar tid å finne ut av hvordan man konkurrere der.

Avhengig av konkurranse

Som resultatene også viser, er jeg helt avhengig av å konkurrere for å bli bedre. Man får et dønn ærlig svar på hvordan man ligger an, og jeg elsker å sitte å notere og analysere hva som gikk dårlig i etterkant – for så å implementere det i neste konkurranse.

Ironman testløp

Jeg sendte en melding til treneren min Mats i Robust Coaching forrige tirsdag, om jeg fikk lov til å kjøre en Ironman i trening. Han var også giret, og vi tok onsdagen og torsdagen forholdsvis rolig, for å kunne ha overskudd i «konkurransen» på fredagen.

Jeg får totalt overtenning på slike tester. Alt av konkurransetøy vaskes og legges klart dager i forkant, ernæring skal gjøres klart som i konkurranse, samt telefonsamtale med treneren for å legge en plan for løpet. Hvordan skal åpne på sykkel? Ut ifra treningen det siste halvåret, hvilken watt skal jeg snitte første halvdel, og hva forventes på maratonen?

Strikk, rulle og maraton ute

Siden koronasituasjonen ikke tillater tilgang på basseng, og det er for kaldt å svømme i sjøen, valgte jeg å kjørte svømmingen som 60 minutter med strikk. Dette simulerer svømmingen og treffer samme muskelgrupper, men koster litt mindre krefter fordi jeg kan stå på beina, og ikke bruker energi på å holde meg oppe i vannet. Jeg startet klokka 07. 00 blank, og var da ferdig én time seinere.

Slik så det ut under «svømmingen» på land. Foto: Privat

Deretter gikk jeg rett på sykkelen, og syklet de 180.25 kilometerne på en stasjonær rulle ved hjelp av sykkelprogrammet Zwift, som simulerer utesykling på datamaskinen etter hvor mye kraft jeg legger ned i pedalene. Syklingen tok meg fire timer og 38 minutter. Målet er å sykle under fire timer og 30 minutter på en flat Ironman ute, og dette var en tid vi trodde var mulig i forkant på en snittwatt på 250w. (Ca. 39 km/t, og 3.2w/kg).

Etter syklingen var det en rask dopause, før jeg knyttet på meg løpeskoene og startet på de 42.2 kilometerne som skulle løpes rundt Lista her i Farsund. Jeg fikk selskap av en kompis på første halvmaratonen, før pappa løp med meg det resterende halvmaratonen. Treneren min hadde i forkant forventet en maraton på under tre timer, noe som gjorde meg litt nervøs ettersom jeg aldri har løpt fortere enn 3.17 i en Ironman.

Jeg klokket første halvmaraton på 1.29,20, og siste på 1.29,13, med en totaltid på 2.58,33 på maratonen, og 8.45,30 totalt på denne Ironman. En utrolig deilig følelse. For første gang traff jeg på pacing og ernæring, og fikk ut det jeg hadde inne på dagen.

Mål om VM-triumf

I år var ikke målet mitt å kvalifisere meg til Ironman Hawaii. Målet var å vinne. Jeg er fortsatt ung i sporten, og har kun drevet med langdistanse i tre år. Jeg ønsker å vinne Ironman Hawaii i klassen min 18-24, før jeg tar steget opp i proffklassen når jeg er god nok til å hevde meg der. Det kan ta flere år, men jeg elsker å legge ned arbeidet, og å utvikle meg som idrettsutøver dag for dag. Dette er noe jeg brenner for, og er forberedt på at det vil ta lang tid å hevde meg.

Utmattet etter å ha gitt alt på maratondistansen. Foto: Privat

En slik test er en fin mulighet for et ærlig svar på hvordan jeg ligger an. Jeg blir nødt til å se på 2020 som et treningsår, og tenker hele tiden på hvor mye bedre jeg kan bli mens andre mister motivasjonen. Jeg skal fortsette å legge inn testløp i framtida, og hvis forholdene tillater det får jeg kanskje bite fra meg i en Ironman på slutten av året. Hvem vet. I dag er det i hvert fall 534 dager til Hawaii 2021, og da skal jeg være i mitt livs form.

