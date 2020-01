Kristiansandere møtes til cupfinaleduell

I fjor var vi lagkamerater og vant NM-gull sammen. Lørdag møtes vi i en ny cupfinale, på hvert vårt lag.

Anton Martin Ringøen (21 år, t.v.) er opplegger og inne i sin første sesong i TIF Viking. Han er 186 centimeter høy og har en rekkevidde på rundt 320 centimeter. Håkon Mydland (20) er midtspiller og inne i sin andre sesong i Førde. Han er 195 centimeter høy og har en rekkevidde på 336 centimeter. Foto: Eivind Pettersen, TIF Viking Volleyball/Førde Volleyballklubb

Håkon Mydland, Førde og Anton Ringøen, TIF Viking

UTØVERBLOGG – HÅKON MYDLAND: Dette er min andre sesong i Førde-drakta, og i år som i fjor skal vi spille NM-finale. Under finalen i fjor hadde jeg kun et lite innhopp, mens denne sesongen har jeg vært en del av startoppstillingen, Derfor gleder jeg meg ekstra mye til kampen. Det er også noe helt eget å spille foran fulle tribuner med så bra trøkk fra publikum. Det er virkelig en drivkraft til å spille bedre.

Viking er definitivt et av de tøffeste lagene vi kunne møtt i finalen, så det er ingen tvil om at det blir en god kamp. Du skal ikke se bort ifra at det hele ender i et tiebreak, som til slutt ender i favør Førde.

Vi har hatt en veldig god sesong til nå, og ligger på en delt førsteplass i serien, sammen med Koll og Viking. Lagmoralen er høy, og stemningen i laget er på topp. Vi står sterkt sammen som lag, ettersom vi ikke bare er medspillere, men også kompiser.

På motsatt banehalvdel står Anton Ringøen, som i likhet med med meg er fra Kristiansand. I fjor vant vi NM-gull sammen for Førde. I år spiller han for TIF Viking og er selvsagt sugen på å vinne nok et NM-gull i sin nye klubb.

UTØVERBLOGG – ANTON RINGØEN: Det blir selvsagt spesielt å møte både Håkon og flere av de andre Førde-guttene i denne cupfinalen. Jeg har tidligere spilt juniorvolleyball med Håkon i Kristiansansand Sandvolleyballklubb.

Martin Olimstad og Oscar Sæther har jeg bodd sammen med i Førde, og de er gode kompiser av meg. Det er ingen tvil om at Førde kommer til å stille sterkt på publikumssiden. Laget er kjent for det, og så kommer det nok mye folk for å se på Anders Mol, som er kåret til verdens beste sandvolleyballspiller.

Dette er den største happeningen i sesongen, og det å være i en cupfinale har vært målet for laget og meg fra starten av. TIF Viking og Førde har hatt mange tøffe kamper de siste årene mot hverandre, og jeg håper på at vi strekker det lengste strået i år. Vi har jobbet mot denne kampen helt siden semifinalen ble vunnet, så det kommer til å være et heltent TIF Viking-lag i Ekeberghallen.

I fjor fikk jeg et innhopp da vi vant NM-finalen med Førde. Om jeg er får starte finalen for TIF Viking lørdag, gjenstår å se. Vi har byttet mye på laget gjennom sesongen.

PS! NM-finalen for menn starter 16.30 i Ekeberghallen i Oslo lørdag 11. januar.

