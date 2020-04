Fløy trener igjen – og snart kommer nytt kunstgress

Fløy er i gang med fellestreninger igjen etter en lang koronapause. I sommer blir det lagt nytt kunstgress på Modena-banen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

André Richstad og lagkamerater i Fløy på fredagens trening på Modena-banen. Foto: Dagfinn Grastveit

Brukergenerert innhold

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Denne uka har de organiserte fotballaktivitetene kommet i gang igjen etter gjeldende koronavettregler. Trenerne i aldersbestemte årsklasser melder gledelig nok om meget bra frammøte etter noen ukers pause. A-laget under ledelse av Nikola Trajkovic hadde fellestrening første gang onsdag.

Meget gledelig er det at Kristiansand kommune endelig skal legge nytt kunstgress med knuste olivenkjerner som granulat på Modena-banen i sommer. På Solsletta og Hellemyr skal det også legges denne type kunstgress som er utprøvd med gode resultater i Trondheims-området. Dette vil bety en helt annen treningshverdag for alle lagene i Fløy. Så vil tiden vise når man kan starte med fullverdige treninger igjen.

Fløy-trener Nikola Trajkovic sa før fredagens trening at han er meget godt fornøyd med at gutta kan samles igjen etter en lang periode med egentrening, men foreløpig blir det ikke fullverdige treninger med gjeldende reglement. Dessuten er det selvsagt ikke gunstig at det fortsatt ikke er fastsatt noen oppstartsdato for seriespill.

Fløy-trener Nikola Trajkovic. Foto: Dagfinn Grastveit

Men her er det selvsagt bare å rette seg etter myndighetenes vurderinger, og gjøre det beste ut av situasjonen. Nikola mener at man må ha minimum to treningskamper før man er klar for seriespill. Tidligste oppstartsdato vil være 20. juni etter de retningslinjene helsemyndighetene har kommet med.

Gutta vil samles to/tre ganger i uka framover, og i tillegg vil egentreninger sørge for at den fysiske formen er på plass. Når det en gang blir tillatt med fullverdige treninger samt oppstart seriespill fastsettes, vil det bli gitt full gass i treningsarbeidet. For øvrig har studenter utenbys fra fått tillatelse til å trene på hjemstedet.

Økonomiansvarlig Jan Egil Norheim er godt fornøyd med at spillerne og trenerne har gått med på lønnsreduksjon all den tid kompensasjonsordningene er meget usikre. Spesielt gjelder dette for Sør Cup som det er stor fare for at må avlyses, noe som vil bety et inntektstap for klubben på 1,4 millioner kroner.