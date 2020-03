Tre gull i styrkeløft-EM

EM for masters var en stor opplevelse, og sammenlagtseieren ble min etter en svært tøff duell.

Helge Hansen (41) fra Grimstad vant sist helg EM-gull for masters i -93-klassen med 680 kilo sammenlagt. Han tangerte norsk rekord med 250 kilo i knebøy, som ga gullet i øvelsen. Det ble gull også i benkpress med 160 kilo, før han avsluttet med bronse og 270 kilo i markløft. Foto: Marthe Staavik Aas

UTØVERBLOGG: Det var med stor spenning min kone Caroline og jeg i forrige uke reiste nedover mot Albi og europamesterskapet i styrkeløft for veteraner. Koronavirus var på gang her i Norge men fremdeles ikke så prekært som det vi ser i dag. Det vi hørte fra dem som allerede var reist ned var at alt var som normalt i Frankrike.

Virus merket vi ikke spesielt mye til før vi mellomlandet på Charles de Gaulle for å bytte fly til Toulouse. Der møtte vi personer med munnbind for første gang. I Toulouse og i Albi var fremdeles alt som normalt. På fransk tv viste de våre områder som grønne soner hva gjelder koronasmitte.

Spent etter skade

Jeg har sjeldent hatt så mye nerver mot et stevne som jeg hadde denne gangen. Det var lenge siden jeg hadde konkurrert. Forrige gang var ved NM åpen klasse i 2019 hvor jeg fikk en skade, men hvor jeg valgte å fullførte stevnet på tross av dette. Det resulterte i en skade som gjorde at jeg ikke kunne kjøre knebøy med mer enn 60 kilo i flere måneder. Det var derfor fremdeles litt spennende å se om kroppen ville holde når belastningen kom.

Godt under maksvekt

På konkurransedagen veide jeg meg på stevnevekta én time før den offisielle innveiinga fant sted. Da veide jeg 91,7 kilo, godt under maksvekta på 93 kilo. Jeg drakk derfor en brus og spiste en banan, men bestemte meg for å ikke spise eller drikke mer enn dette fram til innveiinga var gjennomført. Dette ble veldig viktig for utfallet av konkurransen.

Norges styrkeløftforbund hadde sendt ned flere lagledere som skulle følge oss løftere opp under konkurransen. Jeg ble fulgt opp av Marthe Stavik Aas. Lagleder er en som velger best mulig taktikk og melder inn vekt som skal løftes. Styrkeløft handler ikke bare om styrke, men styres også av taktikk og hvordan de enkelte utøvernes vektvalg påvirker hverandre og vektene som blir meldt inn.

Topp start

Konkurransen begynte veldig bra ved at alle løftene i knebøy ble godkjent. Dette ga meg gull i knebøy med 250 kg. Det ga også en solid ledelse i klassen.

Opptreningen etter skade og inn mot EM har gått veldig bra. Jeg har fått treningsopplegg av Loyd Georg Færøvik. Han har gitt meg oppgaver for å bedre svakheter og styrke områder som allerede er gode. Det har gått i mye tøying denne gangen i tillegg til de vanlige styrkeøktene i løpet av uka. Loyd er sterk faglig og flink til å motivere. Det gjorde at det var lett å gå på trening selv om vektene som ble løftet var små.

Nytt gull

I benkpress har jeg vært veldig ujevn på prestasjon og valgte derfor å starte ganske lett. Men også her gikk det veldig bra, og jeg satte alle mine løft og vant gull i øvelsen med 160 kg. Samtidig misset min nærmeste konkurrent sitt siste løft. Denne gode starten gjorde at vi senket startvekten i markløft for å være helt sikker på at jeg ikke skulle bomme ut av konkurransen.

Å bomme ut i styrkeløft vil si man ikke får godkjent noen løft i en av deløvelsene. Da får man ikke gjeldende resultat og det er det verste som kan skje. Dette brakte derimot stor spenning inn i konkurransen igjen.

Min nærmeste konkurrenten viste seg å være en svært habil markløfter. Jeg startet på 250 kilo, han startet på 260. Jeg løftet 260 i andre løftet og han øket til 280 kg. Da visste vi at hele konkurransen ville bli avgjort ved tredje markløft. Jeg meldte inn 270, som vi var sikre på at jeg ville klare. Da regnet vi med at han ville melde inn 300, som var helt nødvendig for ham å løfte for å ta meg i sammendraget, siden han var tyngre på kroppsvekt.

Thrilleravslutning

Jeg gikk inn på 270 kilo og visste at for å kunne ta gull måtte jeg klare dette løftet. Det gjorde jeg og det var en stor lettelse. Løftet var tungt, men gikk akkurat. Min konkurrent hadde meldt inn 287 kilo i sitt siste løft, men endret i siste øyeblikk denne vekten til 297,5 kilo og klarte akkurat å løfte denne vekta.

Han jublet og var sikker på at de hadde vunnet. Imidlertid hadde han og teamet ikke tatt høyde for at jeg var lettere på kroppsvekt. Vi endte begge på en total på 680 kilo, men jeg var omtrent 400 gram letter enn ham, og dermed var sammenlagtseieren min.

Her står jeg sammen med Jøran Langset, som vant EM-sølv i markløft og EM-bronse sammenlagt i −83 kilosklassen. Foto: Marthe Staavik Aas

Styrkeløft er en fantastisk flott idrett med veldig mange gode mennesker involvert. Etter konkurransen var vi ute og spiste middag sammen med landslagene til Danmark og Sverige. Dette ble avslutningen på et flott mesterskap og stor idretts- og mestringsglede.

