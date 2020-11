Ny storseier til KRS

Kristiansand Topphåndball ga seg ikke før det sto 32-14 på tavla i søndagens kamp mot HK Kjerulf Moss.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sebastian Schultz Hansen var KRS’ toppscorer med ni mål i søndagens bortekamp i Mossehallen. Foto: Jan Skaregrøm

Brukergenerert innhold

Tommy Egeli KRS Topphåndball

MOSS: Det var kvelden for ketsjupeffekt og framvisning av hva KRS-troppen som helhet står for i oppgjøret mot Herulf Moss. Et relativt ungt Herulf-lag mønstrer også stjerner som Scwartz og Chentout, og her snakker vi om målscorere som ethvert lag må ta på alvor!

KRS laget stilte godt forberedt og varierte presshøyder som passet hjemmelaget svært dårlig. Den ene personlige feilen etter den andre ble framprovosert, og når nevnte Scwartz fikk se det røde kortet etter 11 minutter, var det tid for vanskelig arbeidsforhold for Chentout.

Ulempa var at Mathias Christiansen måtte ut med skade og ispose på stumpen, men Victor Skillhammar tok regissørrollen som midtback på strak arm. Lagene gikk til pause med 17-10-ledelse til KRS, og man angrep andreomgangen med samme besluttsomhet.

Sebastian Schultz Hansen er virkelig tilbake etter karantene, og det ryktes at han kun får bruke det kalde vannet i KRS garderoben. Dette ser ut til å virke, for denne kvelden skjøt storscoreren som bare et kaldt hode mestrer og satte ni mål på elleve muligheter i kveld!

Om KRS-keeper, Mathias Risøy er i brunst i disse jakttider vites ikke, men i kveld blåste det fælt av snyteskaftet til Mathias! Han stengte målet til tider og ble helt fortjent kåret til banens beste KRS-spiller. Vi noterer oss at KRS har desidert færrest innslupne mål etter 12 kamper i årets 1 div., og det har keeperparet Mathias og Matja en stor del av æren for.

Gjestene fikk også vist soliditeten i hele troppen i kveldens kamp. Hovedtrener Gunnar Pettersen og assistenttrener Kjetil Tveit mønstret 13 spillere i løpet av kampen, og hele 12 målscorere var status ved kampslutt.

KRS vant 32-14 og sendte klar beskjed til de andre lagene om at her skal de få kamp om opprykket! Spenningen i 1. divisjoner til å ta og føle på, og det viser seg at det er jevnheten som er oppskriften i en liga hver kamp virkelig lever sitt eget liv. KRS ligger à poeng med Nøtterøy på toppen av tabellen, men de med høydeskrekk bør ikke se nedover på tabellen, for det skiller kun fire poeng ned til niendeplass etter åtte kamper.

Den som sløser bort dagen med å snakke om gårsdagens seire, får ingenting å skryte av i morgen. Derfor rettes blikket mot neste kamp som er hjemme i Aquarama søndag 15. november klokka 18 mot Sandnes. Vel møtt!