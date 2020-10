Jubel blant nyutdannede Agder-trenere

Denne gjengen fullførte i helga Trener 1-kurs i friidrett.

Fra venstre: Simon Gusevik, Andreas Eknes-Hordnes, Martin Norheim, Joakim Ulstein, Marcus Wennerblom, Andreas Krag, Andreas B. Lund, Øyvind V. Heiberg, Lina Loen Bue, Kjetil Rosseland, Malea Hammer, Marius Kalleberg Mydland og Maren Kristine Grindheim. Foto: Helge Sveindal Rosfjord

Helge Sveindal Rosfjord Norsk Friidrett Agder

KRISTIANSAND: De som nå har tatt første steg på utdannelsesstigen i friidrett er studenter ved Universitetet i Agder, nåværende trenere, utøvere og andre friidrettsinteresserte fra Søgne-, Lyngdal-, KIF- og Vindbjart Friidrett.

Deltakerne har gjennomgått tre uker digital undervisning etterfulgt av ei helg med praksis undervisning på Kristiansand Stadion. Dette var og er et frivillig tilbud i regi av Vest-Agder Friidrettskrets tilhørende særforbundet Norges Friidrettsforbund. På lang sikt er det ønskelig fra undertegnede (kursholder) at dette stimulerer til økt interesse for friidrett, deltakelse i organisert idrett og økt interesse for idrettsvitenskap.

Ungdomsrepresentanten Marius Kalleberg Mydland fra Lyngdal IL Friidrett har følgende å si om kurset:

– Jeg hadde tidligere hatt et ønske om å ta mer trenerutdannelse, og da jeg fikk muligheten til å kunne ta dette gjennom idrettsforbundet, så tenkte jeg dette ville være en flott måte å bygge videre på aktivitetsleder som jeg har fra før fra Lyngdal Idrettsleker. Kurset har gitt meg bedre kunnskaper om hvordan man skal forholde seg til og hvordan man legger opp og utfører treninger for barn og unge. Det har også̊ gitt meg nyttige kunnskaper som utøver.

I januar arrangeres nytt kurs.