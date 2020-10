Tomålsscorer i Jerv-seier

Espen Knudsen scoret to mål da Jerv vant 3–2 på bortebane mot HamKam onsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Etter onsdagens seier på Hamar avanserte Jerv til 11. plass på 1. divisjonstabellen. Foto: FK Jerv (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Victoria Nikolaisen FK Jerv

HAMAR: Jerv fikk en pang start på kampen da laget etter ti minutter gikk opp i ledelsen. Jerv fikk frispark i god posisjon og Mathias Wichmann slo perfekt inn til Espen Knudsen, som var høyest i feltet og headet ballen i mål. Men like etter, da klokka viste 12 minutter, var det HamKam sin tur til å score, ved Ebiye Moses etter en målgivende pasning fra Emil Sildnes.

Gjestene fortsatte å presse på for ny scoring og etter 29 spilte minutter satt ballen i nota. Mathias Wichmann bestemte seg like gjerne for å ta i bruk skuddfoten fra rundt 20 meter. Han plasserte ballen fint i mål og Jerv ledet nok en gang på Briskeby. Stillingen til pause var 1-2.

I andre omgang fortsatte bortelaget å presse på og fortsatte til dels med det gode spillet fra første omgang. Da det var spilt 57 minutter økte Jerv ledelsen til 3-1. Espen Knudsen var igjen høyest i feltet og stanget ballen fint til side for keeper. Arne Sandstøs menn fortsatte å holde HamKam på avstand, men sju minutter på overtid fikk hjemmelaget sin redusering ved Jesper Taaje.

Kun halvminuttet seinere blåste dommer av, og Jerv kunne juble for sin andre seier på rad. En god lagseier hvor alle jobbet for hverandre.

Espen Knudsen Foto: FK Jerv

Tomålsscorer Espen Knudsen (29) hadde følgende å si etter kampen:

– I dag spiller vi en veldig god første omgang, kanskje den beste omgangen i hele år. Vi tør å spille og da er vi veldig gode. I andre omgang går HamKam litt høyere på oss og vi får ikke til spillet vårt, men vi leder 2-1 og de klarer ikke å skape noe som helst når vi ligger i ramma og forsvarer oss.

– HamKam kan bare takke seg selv når de lar den beste hodespilleren ute på banen være helt alene uten markering. Jeg har dunket inn mål etter mål på trening, så det er bare et tidsspørsmål før det løsner. Det er ekstremt godt.

– Nå har vi kommet oss ut av den tunge tiden som har vært. Det har nok vært bra for oss å få ti dager, slik at vi har fått alle tapene og skadene litt på avstand. Hell i uhell! Så ser vi oppover på tabellen, og vi har mange kamper mot motstandere som ligger rett rundt oss. Det blir noen viktige kamper framover, og vi er i storform!

Bytter Jerv:

75´ Solli ut, Ikhsan inn

78´ Kok ut, Zernichow inn

87´ Pibe ut, Håbestad inn

87´ Baidoo ut, Wichne inn

87´ Aase ut, Hove inn

Jerv ligger nå på 11. plass i 1. divisjon, med 21 poeng på 17 kamper. Kommende seriekamp er lørdag klokka 15.30 på Levermyr Stadion, da kommer Raufoss på besøk.

Se kampfakta her