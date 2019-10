Gimletroll-spillerne fulgte opp en meget svak førsteomgang med en overbevisende opphenting etter pause. En målfest av de sjeldne endte 6–6. På bildet ses (fra venstre) Marit Eide, Emma Lien Håpnes (nummer 18), Ingrid Olsen, Stine Wahlin Hansen og June Tønnesland Johansen. Kvinneidrett.no

Gimletroll gikk fra 2–6 til 6–6

Gimletroll lå under 2-6 ved pause, men løftet seg på mesterlig vis og fikk med seg ett poeng fra bortekampen mot Kolbotn 2 søndag.

Håvard Rygg Assistenttrener Gimletrolls damelag

For mindre enn 40 minutter siden

OPPEGÅRD: Resultatet betyr at det etter all sannsynlighet blir tredjeplass i 2. divisjon når sesongen avsluttes førstkommende søndag.

Gimletroll gikk ut i 3–5–2-formasjonen som fungerte så godt mot Lier i forrige runde (seier 7–0), men et vesentlig bedre og heltent Kolbotn-mannskap kjørte over sørlendingene fra første spark på ballen. Etter hvert gikk vi tilbake til vår vante 4–3–3-formasjon, og kom litt mer med i kampen, men pauseresultatet sier sitt om det som skjedde de første 45 minuttene. Det var en førsteomgang vi helst bare vil glemme.

Inn i sporet

Etter en god pauseprat ble vi enige om å være tøffere i duellspillet, få kortere avstand mellom leddene og få ballen til å gå. Jentene spilte en andreomgang det luktet moral og vilje av, og fikk kampen inn i sitt spor. Med to mål i løpet av tre minutter tidlig i omgangen var vi tilbake i oppgjøret, og så fikk June Tønnesland Johansen straffespark etter en duell med Kolbotns keeper Ingrid Sliper Langeteig. Emma Sannæs Kristiansen satte straffesparket sikkert i mål og reduserte til 5-6.

12 mål i en og samme kamp er ikke hverdagskost, selv for Gimletrolls underholdende 2. divisjonslag. Opphentingen mot Kolbotn 2 søndag fikk fram smilet hos spillerne før turen gikk tilbake til Kristiansand. Bak fra venstre: Marit Eide, Ingrid Olsen, Malin Aas Skomedal, Leah Nygaard, Jelena Tanaskovic, Lena Solheim, Martine Mæhle og Emma Øvland Rygg. Foran fra venstre: Line Sannæs Kristiansen, Aurora Framnes, Miriam Reinhardsen, June Tønnesland Johansen, Stine Wahlin Hansen, Emma Sannæs Kristiansen, Emma Lien Håpnes og Karoline Fredriksen. IK Gimletroll

I det 89. minutt var opphentingen komplett da toppscorer Ingrid Olsen satte sitt andre for dagen – og 32. for sesongen – etter et flott gjennomspill av Stine Wahlin Hansen.

Tok seg sammen

Denne opphentingen kom som et resultat av at laget i fellesskap ikke ville være bekjent av hva som ble prestert i første halvdel av kampen, og at de jobbet sammen som et lag.

Emma Sannæs Kristiansen var sentral i 6–6-kampen mot Kolbotn 2 søndag. Ole Martin Haukedal

Tomålsscorer Emma Sannæs Kristiansen var fornøyd med at laget tok seg sammen etter en fryktelig åpning:

– Kampen bar preg av en veldig «off» start, og vi var ikke i nærheten av å holde følge med Kolbotn. For det første var de mye mer på enn oss og tøffere i duellspillet. Vi lå også alltid et skritt bak dem, og ga dem rom og tid til å gjøre hva de ville, sier Emma, som har scoret 14 ganger i debutsesongen i 2. divisjon.

– Pur klasse

Austegden fortsetter:

– I andre omgang startet vi derimot bedre, og viste at kampen ikke var ferdig. Valgene vi tok var fornuftige, og vi satte også sjansene. Jeg merket også på hele laget at dette betydde mer og mer for hvert mål vi scoret, og lysten og viljen ble forsterket. Kolbotn kom ikke til så mange sjanser etter pause, og de sjansene de fikk, klarte vi å rydde opp i. Det var en andreomgang av pur klasse, som treneren selv ville sagt!

Det ville nok trener Mads Ljosland sagt om han var på sidelinja, men han sto over sin første kamp for sesongen på grunn av sykdom. Forhåpentlig er han på beina igjen til sesongavslutningen mot Øvrevoll Hosle 2 på Kristiansand stadion søndag. Østlendingene er tre poeng bak Gimletroll på tabellen, men på grunn av hjemmelagets gode målforskjell må gjestene vinne med minst åtte mål dersom lagene skal bytte plass.

Aurora Framnes (nærmest) og Malin Aas Skomedal bidro i den smått historiske kampen mot Kolbotn 2 søndag. Her fra en kamp mot Lyngdal for rekruttlaget tidligere i sesongen. Anders Jensen

Sandefjord sikret seg i helga retten til å spille kvalifisering om opprykk til 1. divisjon, mens tabelltoer LSK Kvinner 2 nå er fire poeng foran Gimletroll.

PS! Rekruttene spiller sin siste kamp for sesongen mot Vindbjart torsdag, og sikrer seg opprykk til 3. divisjon med minst ett poeng. Laget står med fem seirer på rad før finalen på Presteheia.

Fakta Kampfakta Kolbotn 2 – Gimletroll 6–6 (6–2) 2. divisjon kvinner avd. 2 Sofiemyr kunstgress Mål: 1–0 Julie Kristine Solskjær (3), 1–1 Emma Sannæs Kristiansen (5), 2–1 Julie Kristine Solskjær (10), 3–1 Julie Elise Hoff Klæboe (21), 3–2 Marit Eide (31), 4–2 Julie Kristine Solskjær (35), 5–2 Julie Kristine Solskjær (36), 6–2 Nathalie Rønquist Jørgensen (39), 6–3 June Tønnesland Johansen (50), 6–4 Ingrid Olsen (53), 6–5 Emma Sannæs Kristiansen (straffe 59), 6–6 Ingrid Olsen (89). Dommer: Jan Erling Kristiansen, Skeid Gult kort: Anna Katrine Simonsen (58) og Silja Rålm von Porat (78), Kolbotn 2; June Tønnesland Johansen (69), Gimletroll. Gimletroll: Line Sannæs Kristiansen – Miriam Reinhardsen (Lena Solheim fra 30. minutt), Aurora Framnes, Martine Mæhle – June Tønnesland Johansen, Stine Wahlin Hansen (Karoline Fredriksen fra 30. minutt (Malin Aas Skomedal fra 73. minutt)), Emma Lien Håpnes (Leah Nygaard fra 60. minutt), Marit Eide (Jelena Tanaskovic fra 46. minutt (Stine Wahlin Hansen fra 85. minutt)), Emma Øvland Rygg (Miriam Reinhardsen fra 46. minutt) – Emma Sannæs Kristiansen, Ingrid Olsen.