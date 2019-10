Alexander Hagen fra Flekkefjord er i oppkjøring før proffkampen 16. november. NTB scanpix

Hvorfor jeg trener på dårlige dager

Du har kanskje valgt å ikke trene fordi du har følt deg sliten eller dårlig, men i proffboksing bør du trene også på slike dager.

UTØVERBLOGG: Hvorfor er det slik? Fordi når det blir tøft i en kamp, om du ligger etter på poeng, om du blir rystet, slått ned, da kan du ikke be motstanderen din om å vente til neste dag før dere fortsetter. Da må du klare å bokse selv om du absolutt ikke føler for det.

Jeg sier ikke at jeg må gå på trening selv om jeg er syk, skadet eller overtrent. Det jeg sier er at jeg må trene selv om jeg ikke alltid føler for det. Det er vitalt for meg å trene når det er oppkjøring til en kamp og det er viktig sparring på gang. Skarpheten og timingen må på plass, og det jeg skal gjøre i ringen må sitte i ryggmargen. Om jeg ikke har en kamp i sikte, er det ikke like viktig.

Bygger karakter

Noen synes kanskje jeg drar det litt langt, men jeg mener det handler om å bygge karakter. Gjennom å opptre profesjonelt, gjennom å gjøre jobben selv om du ikke føler for det, bygger du styrke du kan ta med deg inn i ringen.

Dette er selvfølgelig relevant i alle idretter, men jeg vil påstå at det er mer viktig i profesjonell boksing og noen andre kampsporter. I profesjonell boksing vil du før eller siden havne i situasjoner som er vanskelige. Det vil du gjøre i friidrett også, men om du skulle ha en dårlig dag der er ikke konsekvensene like store. I boksing har du tross alt en motstander med tynne hansker som prøver å slå deg.

Dere som har fulgt meg en stund vet at jeg har mine utfordringer. For meg finnes det dager hvor jeg ikke har lyst eller energi til å gjøre noe som helst, spesielt ikke trene. Jeg kan være sengeliggende hele dagen, men jeg kommer meg likevel ut på en løpetur om morgenen, og jeg stiller likevel opp på sparring på kvelden.

Fullt fokus

Når jeg kommer inn på boksegymmet klarer jeg å legge alt bak meg og bare fokusere på boksingen. Jeg sier ikke det er lett. Det er absolutt ikke lett i det hele tatt, og det er en kamp jeg må ta hver eneste gang, men siden jeg har valgt å være profesjonell bokser, velger jeg å forholde meg på en profesjonell måte til sporten. Jeg vil helst unngå å ta konsekvensene av at jeg ikke har gjort jobben på gymmet.

Nylig ordnet vi flybilletter til min engelske sparringpartner. Han kommer søndag kveld og drar igjen fredag kveld. Det blir en uke med mye god sparring. Jeg skal komme med litt tilbakemeldinger om hvordan sparringen går her på bloggen.

Min kommende proffkamp er 16. november i Ekeberghallen.