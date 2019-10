Lille Odin og Harry Tharaldsen var tilbake som vinnere på Klosterskogen søndag. Fra dødensposisjonen tok den ni år gamle vallaken en sterk seier. Hesteguiden.com

Vant på lykkebanen

Han måtte vente i nesten et helt år, den glade Arendal-amatøren Harry Tharaldsen, men søndag var Lille Odin tilbake som en vinner på travbanen.

Harry Tharaldsen (55) fra Arendal er kjent som et muntrasjonsråd uten like i travsporten på Sørlandet. Da Lille Odin vant sitt debutløp for austegden på Klosterskogen i august i fjor, fikk Tharaldsen spørsmålet om når sist han vant et travløp.

– Å herregud. Jeg husker ikke navnet på ungene mine engang nå - hvordan skal jeg huske det?, repliserte amatøren i det som er blitt litt av et signaturintervju i trav-Norge for den sprudlende amatøren.

Søndag var den samspilte duoen tilbake på sin lykkebane og tok sin tredje seier sammen i Skien, nesten ett år siden forrige triumf for den nå ni år gamle kaldblodsvallaken. Samtlige av hestens tre seire i karrieren har kommet på 800-metersbanen i Telemark. Etter en rolig innledning på løpet sendte Harry Tharaldsen Lille Odin frem på utsiden av lederhesten, og fra den posisjonen var 9-åringen sterk nok til å stikke mulen først på målstreken i en tett målkamp. Vinnertiden ble 1.28,4a/1700 meter.

Grimstad-hesten Rock’n Rolling var vel forberedt i sitt comeback og tok karrierens sjette seier da han vant på Jarlsberg fredag. Hesteguiden.com

Seier i comeback

Fredag var Grimstad-hesten Rock’n Rolling tilbake som en vinner da han sammen med landschampion Eirik Høitomt satte gode hester på plass på Jarlsberg. Ekvipasjen var tidlig å finne i tet, og fra den posisjonen økte Høitomt suksessivt farten gjennom hele løpet og gjorde oppgaven svært vanskelig for køhestene. Rock’n Rolling krysset målsnøret først på fine 1.16,5/2600 meter i sitt første løp siden i slutten av juni. Hesten har nå vært blant de to fremste i halvparten av sine 18 løp i karrieren. Det er Preben Haagensen som trener og er medeier sammen med Stall Tøffe Spørsmål, samme eierkonstellasjon som på norgesrekordsetteren Valla d’Estino.

Tangen Frikk og Geir Mikkelsen kom først ut av tåkehavet på Jarlsberg og tok en etterlengtet triumf. Hesteguiden.com

Endelig for kapasitetshesten

Geir Mikkelsen fortsetter sin strålende stallform. Fredag fikk han høyst kapable, men akk så usikre, Tangen Frikk på bedre tanker, og den fem år gamle vallaken tok sin første seier i regi sørlandstreneren. Tangen Frikk gikk inn i den tjukke tåka i siste sving på Jarlsberg som fjerdehest, og kom ut av tåkehavet midt på oppløpet som klar lederhest. Mikkelsen holdt pusten og støet galopplystne Tangen Frikk inn til seier på 1.30,2/2640 meter.