– Oz er en utrolig flott type traver som i sin siste start viste hva som bor i ham, skriver travekspert Ingvar Ludvigsen. Foto: Hesteguiden.com

Travtips Sørlandets Travpark 15.12.19

Oz er min hovedbanker i årets siste kjøredag på Sørlandets Travpark.

Brukergenerert innhold

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

KRISTANSAND: Mange V75-hester er i farten denne søndagen og blant dem noen talenter som det blir spennende å følge utviklingen til. En av dem er min hovedbanker og det er 5 Oz i V65-2. Hesten så strålende ut i sin siste start og reiste unna med 30 meter og så rett og slett lekker ut. Han er totalt overlegen sine konkurrenter. Eneste minuset er at han gjør sin første start bak startbilen. Går den biten fint, taper han ikke dette løpet.

V65-1 2140 volte til v/140. Start 18.15

1 Bufjells Magi L Kol Premie som gjelder. C 2 Åsa O.K. Å Ten Bra til seier nest sist. B 3 Lille Odin H Tha Er i fin form. Trippelsjanse. C 4 Jerkeld Frøya S Juk Svak sist. C 5 Rokne Bliss H For Fin spurt sist. C 6 Årdals Blesa J Eri Har et bra toppnivå. B 7 Moi Edel Ø Tjo Veldig bra sist. A 8 Gerifaks G Mik Løp i kroppen. C 9 Bjønnum Baus E Høi Har bra toppnivå. C 10 Sitje Rapp J Und Vant enkelt sist. B

Moi Edel-Sitje Rapp-Årdals Blesa Outs: Åsa O.K.

7 Moi Edel gjorde et fint løp sist til sølv og rekordforbedret seg med nesten ett sekund. Hun er virkelig på gang og skal ha en fin sjanse her. 10 Sitje Rapp har gjort mange fine innsatser i høst og ble kronet med seier fra tet sist. Gjør gode løp hver gang og må sees med en fin sjanse igjen. 2 Åsa O.K. er variabel, men har et fint toppnivå. Kan lede lenge.

V65-2 2140 autostart. Start 18.35

1 Scaredvalley Supreme L Jul Premie om han går feilfritt. C 2 Toscana K Hau Premie som gjelder. C 3 Fata Morgana J Eri Henger med til en premie. C 4 Amigo Power N Rep Gikk fint sist til sølv. B 5 Oz M Høi Vant helenkelt sist. A 6 Casero G.B. H And To løp i kroppen. B 7 Be My Love Å Ten Bra form. B 8 Special Edition D Dal Kan litt, men håpløst usikker. B 9 C.C. Heaven S Juk Kommer ut etter pause. Premie. C 10 Lucius E Høi Løp i kroppen. B 11 Thia Tanic H Tve Hatt veldig lang pause. C

Oz-Be My Love-Lucius Outs: Amigo Power

5 Oz er en utrolig flott type traver som i sin siste start viste hva som bor i ham. Overtok teten ut av den første svingen og så seg aldri tilbake. Gjør sin autostart-debut, men om den delen av løpet går fint, er nok dette snakk om en klink vinner. Omgangens hovedbanker.

V65-3 2140 volte til v/445.885 og mer enn 175 poeng. Start 19.00

1 Mietor K Løv På rett vei formmessig. c 2 Tallas J Gau Premie er målet. D 3 Will Teddy R Rol Vant sist i montè. C 4 Langlands Odin V Tjo I knallform. B 5 Vesle Sjur D Dal Variabel. Kan mye. B 6 Wellek E Høi I knallform. A 7 Myhreng Brage L Kol Best på sprint. C 8 Løkki Dino P Kal Speeder voldsomt med rett løp. B 9 Kolnes Tom J Eri Premie er bra. D

Wellek-Langlands Odin-Mietor Outs: Løkki Dino

6 Wellek er nok den neste millionæren fra stall Løvdal. Sist på Bjerke var han knallhardt ute, men var likevel god nok til å bli tredje. Satt faktisk fast med mye krefter og hadde vært seiersfarlig om åpningen hadde kommet noen meter før. Møter noen gode, men dette er den riktige favoritten. 4 Langlands Odin er også en traver jeg setter høyt. Galopperte på den siste langsiden på Forus sist, men kom strålende tilbake til sjette og klokka viste 1.23.8 siste 500. Han er i kanonform og stilles ikke langt bak favoritten. 8 Løkki Dino var et meget gledelig syn sist på Sørlandet. Satt press på unikumet Lesja Odin, men speeden ebbet litt ut helt på slutten. Han har enorm toppfart og får han sitte rolig i det lengste, er det ingen som har den samme toppfarten som ham.

V65-4 2140 volte til v/55. Start 19.20



1 M.S. Star Trotter D Dal Henger med til premie. C 2 Countrygirl H Tve Svak sist. Kan mye bedre. B 3 Thai Swagger Å Ten Bra sist etter fint løp. A 4 Champs Elysees J Eri Flink. Hatt lang pause. B 5 Golden Hope P Kal Gikk fint sist etter galopp. C 6 Super Rolling L Kol Står bedre inne denne gangen. B 7 Wind Of Change T.J. V Tjo I fin utvikling. B 8 Jocose Boy G Mik Møter rett selskap. B 9 Great Manzi H And Løp i kroppen. C 10 My Oh My T Sol Svak sist. Premie. C 11 Petruska J Han Av de bedre her. B 12 Thaia Sund E Gro Trenger nok flere løp i kroppen. C 13 Broadway Valley N. M Fin Kommer ut etter pause. C 14 C.R. Seven J Und Premiesjanse. C 15 Classic Dream E Høi Gikk fint sist til sølv. B

Thai Swagger-Countrygirl-Petruska Outs: Classic Dream

3 Thai Swagger er en treåring i fin utvikling. Fikk et fint løp sist og spurtet flott til tredje på en sterk tid. Ventes enda bedre på søndag. 2 Countrygirl skuffet sist, men når de velger å starte igjen, har de nok funnet ut av grunnen til den svake innsatsen. Hun er bra på sitt beste og tas med om man garderer. 15 Classic Dream gjorde et meget bra løp i sin siste start. Angrep 800 igjen og sto på glimrende til sølv. 11 Petruska galopperte i seiersstriden tredjesist og har deretter gjort to ok innsatser. Sjanseartet spor, men med tempo i front og klaff på reisen, kan hun absolutt kjempe i toppen.

V65-5 2140 autostart. Start 19.40

1 Beat'em All D Dal Meget bra, men hatt lang pause. B 2 Mixed Zone J Eri Usikker form etter lang pause. C 3 Rock'n Rolling T Sol Vant enkelt sist fra tet. B 4 Grace Yoga H For Kan litt, men formen? C 5 Spicy Boss L Kol Hatt pause. Usikker form. C 6 M.T.Laroche Ø Tjo Rask, men best på sprint. C 7 Troja Face Å Ten Beste hesten. Mye galopp. A 8 Dante Kievitshof S Bir I knallform. C 9 Rock The Boat J Und Smyger med til premie. C 10 New Talisman E Høi Vant enkelt nest sist. C 11 Iasi G Mik Sjenert sist. Har fin kapasitet. B 12 Al B. Back Zet S Høi Trippelsjanse med maks klaff. C

Troja Face-Beat’em All-Iasi Outs: Rock, n Rolling

Et meget flott spilleløp og i tillegg holder en del av hestene Rikstoto klasse. 7 Troja Face er en vanskelig type, men har et meget høyt toppnivå. Uten galopp er det trolig vinneren. 1 Beat’em All kommer ut etter lang pause og skade. Trenger trolig et løp i kroppen, men en sånn traver har man alltid respekt for. 3 Rock’ n Rolling har igjen funnet stilen og vunnet to av sine fem siste starter. Fra tet er det en fin vinnersjanse. 11 Iasi er en sterk type. Ble sjenert sist og det løpet kan bare glemmes. Tåler å gjøre mye jobb selv og blir det tempo så øker vinnersjansen betraktelig.

V65-6 2140 volte til v/215,550. Start 20.00



1 Black Voice P Kal Premie som gjelder. C 2 Fabian B.R. J Han Bra traver. Kjemper i toppen. B 3 I See U. One K Sør Premie som gjelder. C 4 Red Shankly R.S. G Mik Behandlet etter sin siste start, A 5 Massive Speed Å Ten I knallform. B 6 Rebella Mystic L. J Und Premie er målet. C 7 Make Me L Kol Har fin kapasitet. B 8 Anthony Downs T Sol Perfekt spor og i toppform. B 9 Royal Winner Ø Tjo Bedre enn raden. B 10 Whatsoflying S.S. V Tjo Bra sist etter mye galopp. B 11 Bålsta Palema E Høi Har bra toppnivå. B

Red Shankly R.S.-Massive Speed-Royal Winner. Outs: Anthony Downs

For et herlig løp som avslutter årets siste V65-omgang på Sørlandets Travpark. 4 Red Shankly R.S. fikk en meget tøff tur på Bjerke sist i et morderisk tempo. Ble sliten da og dalte gjennom feltet. Kommer nå ut etter pause og er behandlet for noen små ting. Trener fint og på kapasitet mener jeg dette er den beste hesten i feltet. Min favoritt. 5 Massive Speed var vinneren av det nevnte løpet. Han har denne gangen blitt tildelt et trangt fjerdespor og taper fra start. Kan bli langt fram, men formen er så bra at han skal regnes uansett. 8 Anthony Downs er i sitt livs form. Blåste til tet sist og skled unna til slutt til en enkel seier. Har et fin springspor og om han ikke galopperer på startsiden så er han med i kampen om seieren.



Lite V65-forslag:

V65-1: 7-10

V65-2: 5 Oz

V65-3: 6-4-8

V65-4: 3-2-15-11

V65-5: 7-1-3-11

V65-6: 4 Red Shankly R.S.

96 kroner

Stort V65-forslag:

V65-1: 7-10-2

V65-2: 5 Oz

V65-3: 6-4-8

V65-4: Alle 15

V65-5: 7-3-1-11

V65-6: 4-5-8

1620 kroner

Ingvar Ludvigsen i Sørlandets Travpark har skrevet disse tipsene. Foto: Rune Stensland

Publisert: Publisert 14. desember 2019 11:00