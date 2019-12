Vågs damelag i 2. divisjon 2019/20. Foran fra venstre: Harriet Ssekamate, Jenny Nguyen Mai, Tea Sofie Guldbrandsen, Lise Hag Tellefsen og Sara Knutsen. I midten fra venstre: Martine Stubberud; Iben Andås, Sanne Emilie Jahnsen, Benedicte Udjus, Odine Jensen, Pernille Aksnes, Ine Tjomsaas Markussen og Tuva Lilleås. Bak fra venste: Trener Kai Corrigan, Veriana Veliq, Emma S Årikstad, Marte Kalhovd, Karine Dahlum, Oda Nordhagen, Eila Tjøm, Mathilde Flo Hjetland, Laureta Veliqi, Maren Nørsett, Martine Kårigstad Andersen, Stine Solum og trener Mark Hawkins. Foto: Gerd Corrigan

Målshow da Våg slo Gjerpen 2

Det ble hele 70 scoringer da Våg spilte årets siste seriekamp og vant 40–30 hjemme mot Gjerpen 2.

Brukergenerert innhold

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: Lørdag skulle vi forsøke å reise oss igjen etter det knusende nederlaget for Randesund tre dager tidligere. Stoltheten vår var såret, og inngangen til kampen var ikke den beste med to nye skader på sentrale spillere. Ville vi klare å reise oss igjen uten blant annet vår toppscorer Karine Dahlum?

Vi var spente da vi tok imot Gjerpen 2, som hadde gode resultater i det siste, og hadde med flere spillere med eliteserieerfaring i år. Det var lite som tydet på at det skulle gå vår vei, oppvarmingen var daff og stemningen i laget virket ikke å være på topp. Vi startet imidlertid kampen godt, og tok ganske tidlig en 8-4-ledelse. Den rotet vi imidlertid bort, før vi fikk samlet oss og spilte god håndball igjen.

Pauseledelse

Vi spilte tidvis veldig god angrepshåndball. Vi holdt ballen lenger i laget enn vi har hatt for vane tidligere, ventet på mulighetene og fikk avslutninger fra alle posisjoner. Sakte, men sikkert fikk vi opparbeidet et forsprang og gikk til pause med ledelse 19–16.

I den svært korte pausepraten ble vi enige om å fortsette med det positive framover, men skjerpe konsentrasjonen i forsvarsspillet. Vi effektuerte planen umiddelbart, dro raskt ifra, fikk godt tempo både i forsvar og angrep og fikk løpt inn en del enkle mål. Etter ti minutter av andreomgang var det i realiteten avgjort. Vi ledet da med ti mål og måtte bare fullføre kampen uten å gjøre de store feilene.

Fullførte med stil

Det som var litt spesielt for oss til denne kampen var at spillergruppa var delt i to hvor den andre halvdelen av laget spilte 3. divisjonskamper i Stavanger. Vi hadde da derfor ingen innbyttere på bakspiller- og kantposisjonene, og det ble tungt på slutten. Jeg vil derfor si at vi fullførte kampen med god stil da vi vant 40–30.

Vi er ikke fornøyd med forsvarsspillet vårt i denne kampen. Vi sto egentlig godt, og spilte dem til passivarmen kom, men glapp da for ofte på slutten. Med liten spillerstall og tøffe kamper i beina var det nok ikke annet å vente. Angrepsspillet er vi veldig fornøyd med. Vi spilte etablert angrep med stor ro og fikk mange mål fra alle posisjoner. Våg spilte også to tredjedivisjonskamper i Stavanger i helgen. Som nevnt har vi mange skader i laget, og J16-laget vårt, som også spilte dobbeltkamp der, stilte med flere spillere til disse.

Vågs spillere mot Gjerpen Foto: Skjermdump fra handball.no

Lovende jentespillere

Mot Stavanger 2 klarte Våg å vinne 30–29 i en svært jevn kamp som var spennende helt til sluttsignalet gikk. Ti mål fra våre J16-spillere viser at vi har mange yngre spillere som er på vei oppover. Mot Varhaug på søndagen gikk laget dessverre på et 28-22-tap. Nå tar vi en lenge etterlengtet ferie. Vi har spilt 13 kamper, og har ti seiere i årets serie. Med så mange unge spillere på laget må vi si oss godt fornøyd med tredjeplass på tabellen når godt over halve sesongen er unnagjort. Vi har avgjort mange spennende kamper i vår favør, og også fått enkelte lærepenger. Vi kommer til å vokse på de erfaringene, som spillere, lag og som klubb.

Publisert: Publisert 16. desember 2019 20:00