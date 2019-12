Kristiansanderen Rita Simonsen (44) ble sist helg europamester i fitness five, i klassen fitness five elite - 60 kilo. Her er hun i aksjon i den avgjørende dips-øvelsen. Foto: Peter Sundelin

Europamester i fitness five

Det var på hengende håret at jeg klarte det, men gull er gull og jeg er superfornøyd!

Rita Simonsen

UTØVERBLOGG: Det er ikke ofte jeg er veldig takknemlig for å være tyngst. Men sist helg var det kroppsvekten på min argeste konkurent og jeg som avgjorde hvem som ble europamester i fitness five. Vi hadde lik poengsum etter fem øvelser, og jeg vant fordi jeg veier litt mer enn hun som ble nummer to.

Den siste måneden før EM gikk ikke helt som planlagt. Jeg jobbet rett og slett for mye, som resulterte i mye hodeverk og en litt mer sliten kropp enn vanlig. Jeg fikk altså ikke trent optimalt. Heldigvis hadde jeg et relativt godt grunnlag og oktober ble en veldig god treningsmåned sammen med Mathea Wexelsen-Freihow (sølvvinner i EM i elite + 60 kg).

Sammen med Mathea Wexelsen-Freihow (sølvvinner i EM i elite + 60 kg). Foto: Peter Sundelin

Siden jeg hadde det så travelt, rakk jeg jo heller ikke å kose meg, og dermed kom jeg ned i ønsket konkurransevekt tre uker før EM. Da slapp jeg i hvert fall å være nervøs for det.

Her får jeg vite at jeg har blitt europamester. Foto: Peter Sundelin

Jeg vet jeg setter høye krav til meg selv, men jeg liker det og det motiverer meg, i tillegg til at jeg kjenner jeg har mer krutt i kroppen. Som jeg sier til kundene mine: «Vi gir oss aldri!» Og det har jeg ikke tenkt til å gjøre, før jeg når mine mål. I EM ble det ingen ny personlig rekord, og det gjør at jeg fortsatt er sulten.

Konkurransedagen:

Knebøy

Planen min var å ha is i magen og unngå å stresse meg selv opp. Underveis tenkte jeg dette går veien, jeg holdt et jevnt tempo og hadde ingen pause. Men jeg manglet det siste lille giret, så jeg rakk 55 reps og ikke 60 som jeg hadde ønsket.

I pausen måtte jeg en tur på do for å kaste opp. Litt usikker på om det var av nervøsitet, men uansett, det hjelper å bli kvitt «den vonde» klumpen i magen.

Benkpress

Her er målet mitt å komme meg opp på 40 repetisjoner. Jeg har blitt sterkere i benk, så jeg har troen.

Jeg startet med friskt mot, men etter ca. 10 reps, kjentes det nesten som lufta gikk ut av meg. Jeg er avhengig av oppspinn i rygg og trøkk i beina, men jeg var liksom bare helt «flat». Beina dirret og jeg hadde ikke noe ekstra å gi. Det ble 32 reps og det takker jeg min erfaring og viljestyrke for. En ny runde på do for å kaste opp, og deretter var det å fylle på med ny energi.

Selv om jeg fikk flest reps i knebøy, lå jeg nå ni reps bak førsteplassen.

Pull ups

Det ble 29 pull ups før jeg fikk krampe i fingrene og måtte gi meg. Selvfølgelig er jeg fornøyd med 29 pull ups, men jeg vet jeg klarer flere – og det skal jeg snart få bevist.

Jeg lå nå seks reps bak førsteplassen.

Markløft

Min favoritt. Her var planen å hente inn forspranget. Jeg kjørte på fullpakket med viljestyrke og pågangsmot. Underveis så det ut til at jeg skulle klare 60 reps som var målet, men akkurat som under knebøyen, manglet jeg det aller siste giret. Jeg rakk 55 reps.

Så, da var jeg i ledelsen. 10 reps foran andreplassen. Men når dips er mitt usikre kort, så var jeg temmelig nervøs foran denne avgjørende øvelsen.

Dips

Regelen her er at den som leder klassen avslutter konkrransen. Hun som lå på andreplass sammenlagt klarte 38 dips, og dermed måtte jeg klare 29 for å vinne. Jeg var så nervøs og svimmel at det føltes som om hjertet skulle dunke ut av brystkassa.

Jeg hadde imidlertid regnet ut at dersom jeg klarte 28 reps, ville det holde til EM-seier, siden jeg er tyngst og hadde vunnet tre av fem øvelser. Og 28 reps gikk akkurat. Jeg fikk beskjed om å ikke juble for tidlig, dommerne måtte regne over for å være helt sikre. Derfor var det ekstra deilig å bli ropt opp som vinner under premieutdelingen.

Jeg er utrolig takknemlig og stolt over å være en del av Team Norway, som forresten egentlig er Team Avancia, da alle trener hos oss. I dette EM fikk Team Avancia to gull, to sølv, en bronse og en femteplass. Vårt ønske er nå å utfordre andre klubber til å bli med til neste år.

Det norske laget Foto: Privat

Samboeren min, Christian Egner fikk sølv, bare fire poeng bak gullet. Det er ergerlig å være så nær å vinne, men likevel er jeg veldig stolt av ham. Og vi er heldige som kan gjøre dette sammen.

Sammen med min samboer Christian Egner, som ble nummer to i sin klasse. Foto: Privat

Nye mål er satt, og allerede lørdag er det styrkeløftstevne. Jeg mangler nemlig ett stevne i år for å kunne søke om å bli med til EM i styrkeløft i Frankrike 10-12. mars.

Girl power Foto: Privat Sammen med Trude Høgheim (3. plass i veteran) og Lillian Dramsdahl (1. plass i veteran) Foto: Peter Sundelin

Stolt europamester Foto: Privat I aksjon i dips Foto: Peter Sundelin

I aksjon i min beste øvelse, markløft. Foto: Peter Sundelin

Publisert: Publisert 14. desember 2019 07:00