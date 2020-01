Blir til en annen person i Las Vegas

Jeg har vært på treningsleir mange steder. Las Vegas gir meg en helt egen følelse.

Flekkefjæringen Alexander Hagen (31), som har 14 seire, to uavgjort og ett tap som proffbokser, poserer her i ringen på Johnny Tocco's Boxing Gym i Las Vegas. Foto: Privat

UTØVERBLOGG: «A change of environment is the traditional fallacy upon which doomed loves, and lungs, rely.» Dette skrev Nabokov i Lolita. Men er det virkelig en feilslutning å endre miljø?

Akkurat nå er jeg i Las Vegas. Hver gang jeg er her skjer det drastiske endringer i væremåten min. Her snakker jeg til fremmede på gaten og jeg har ingen problemer med folkemengder – jeg får med andre ord litt mer avstand fra hvem jeg ellers er. Jeg slipper rett og slett å kjenne så mye på meg selv.

Hjemme i Norge har jeg flere ganger vansker med å komme meg ut døra. Jeg blir liggende i senga uten å lage for mange lyder. Jeg vil ikke bli sett. Tanken på å gå ut gjør meg redd.

Her føler jeg at jeg er en annen person.

Lever enkelt

Jeg gjør ingenting av det folk forbinder med Sin City. Jeg har ikke gamblet en eneste dollar, og så har jeg heller aldri drukket i hele mitt liv. Las Vegas er egentlig mye mer enn alt det som skjer på The Strip. Utenfor turiststedene er det villastrøk med store innkjørsler til husene slik alle har sett på film. Her lever jeg enkelt med to treningsøkter om dagen og mye hvile.

Dagene er monotone og lange, men det er helt i orden.

Jeg har vært på treningsleir veldig mange forskjellige steder, men ingen steder får meg til å føle på samme måte som når jeg er her i Las Vegas. Her har jeg fremdeles ikke følt meg deprimert, men det har jeg gjort på flere av de andre stedene jeg har vært.

Sparrer med verdensmesteren

Nå har jeg vært her i en hel uke, og jeg kan si det har vært fantastisk så langt. Boksingen er det aller viktigste her, og det har gått veldig bra. Jeg sparrer med IBF-verdensmesteren Caleb Plant. Jeg skal skrive mer om sparringen senere, men jeg kan si at jeg fikk svært gode tilbakemeldinger etter første sparring, og derfor skal vi sparre sammen mer fremover.

Hvis du gjør noe bra på et boksegym i USA, kan du jammen være sikker på at du får hørt det. Folk sparer ikke på noe da. Det føles godt. Vi kunne kanskje lært litt av det i Norge. Nå er jeg ikke tilhenger av overveldende positivitet uten tilknytning til virkeligheten, men litt ros henger alltid godt med. Spesielt hvis det er fortjent.

