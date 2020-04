Trener inntil fire daglige økter etter permitteringen

For tiden er jeg permittert fra jobb. Det positive med det er at jeg kan trene crossfit med høy kvalitet fordelt på mange og korte økter.

Kristiansandbosatte Morten Rasch Arnesen (23) var med på det norske laget som vant VM i functional fitness i fjor. Han har også to strake topp ti-plasseringer individuelt i NM og sikter mot pallen i årets NM. Foto: Kjetil Kalis Fredriksen

Morten Rasch Arnesen

UTØVERBLOGG: Etter mange år med trening og stor satsing i crossfit har jeg virkelig lært viktigheten av «kvalitet over kvantitet». Da jeg begynte å trene crossfit, functional fitness og lignende for mange år siden, handlet det mest om å trene hardt og masse, og jeg hadde sjelden en plan på hva jeg skulle trene. Jeg kunne gjerne dra på trening og være der i fire timer om gangen og gjøre masse forskjellige øvelser. Noe slikt vil funke en stund, men på et tidspunkt vil du bare spinne hjulene i gjørma.

God hjelp fra coach

Man må trene smart, hardt og ikke bare trene det du syns er gøy. For det du er god på, syns du gjerne er gøy, mens det du er dårlig på, ofte er litt kjipere å bruke tid på. Jeg har jobbet tett med en coach nå i fem år og det har hjulpet ekstremt mye. Både fordi jeg har et program jeg følger, og fordi det er fint med et kvalifisert blikk utenfra som ser hva man trenger å trene på.

Foto: Hans Petter Støre

I disse koronatider når man er permittert og har all tid i verden, kjører jeg gjerne to-fire økter om dagen, samt to-tre økter med tøying på stuegolvet. Jeg trener omtrent like mye som før, men kvaliteten på hver økt er enda høyere nå, varigheten gjerne helt ned mot 20 minutter totalt og fokusområdene enda mer spesifikke inn mot områdene som blir testet i functional fitness.

Det er seks områder man blir testet i under NM:

Power: Rask, eksplosiv test hvor det er eksplosivitet og fart som gjelder.

Aerobic capacity: Utholdenhetstest som gjerne er den lengste testen, opp mot 60 minutter.

Strength: Styrketest som tester maksimal styrke.

Bodyweight/gymnastics: Kroppsvekt øvelser og turnelementer.

Skill: Tester utøverens evne til å takle nye utfordringer og vanskelige tekniske øvelser.

Mixed modal: Mer klassisk crossfit test. Alle andre elementer kan komme sammen.

Håper å få konkurrert i år

I 2020 har jeg kvalifisert meg til to individuelle konkurranser i crossfit utenfor Norge, nemlig Crossfit Lowlands Throwdown i Nederland og Liege Throwdown i Belgia.

Foto: Hans Petter Støre

Crossfit Lowlands Throwdown er en såkalt sanksjonert crossfit-konkurranse der nivået er skyhøyt, mens Liege Throwdown er en litt mindre konkurranse med noe lavere nivå. I tillegg har vi da NM i functional fitness. Alle konkurransene skulle funnet sted i mai-juni, men siden koronakrisen har truffet verden, er alle utsatt på ubestemt tid, og det passer på mange måter fint, da jeg får enda mer tid til å trene.

Foto: Kjetil Kalis Fredriksen

Det store målet i år er å komme meg opp på pallen i NM og Liege Throwdown, samt konkurrere og prestere bedre i Lowlands Throwdown enn jeg gjorde i kvalifiseringen.

Foto: Kjetil Kalis Fredriksen

