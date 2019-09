Reservespiss i scoringshumør

LIER: Stines tre første mål for sesongen bidro til søndagens 7-0-seier i Buskerud, årets største for Gimletroll.

– Jeg synes det var veldig gøy å spille spiss ettersom jeg hadde en veldig fri rolle og kunne løpe litt der jeg ville – hehe! sier kristiansanderen, som meldte overgang fra Våg til Donn i januar.

En liten måned seinere forentes de blå og oransje kreftene til en felles satsing, og slik havnet Stine i Gimletroll. Her har hun vært med i hver eneste tropp i 2. divisjon og NM, sin unge alder til tross.

– Det er vært en utrolig gøy sesong, men med veldig varierende prestasjoner. Sesongen har vært sykt bra sosialt i hvert fall. Alle bortekampene og bussturene er bare dødla gøye. Samholdet i gruppa er helt magisk! sier Stine, som fylte 16 for bare to uker siden.

Minneverdig sesong

Hun var også med da Gimletroll vant 19-årsklassen i Dana Cup i sommer, og har på alle måter hatt en minneverdig sesong.

– At vi sammen klarte å vinne hele greia, er jo bare sykt fett! Har aldri vært så glad som da vi vant finalen! sa hun til Gimletrolls eget magasin etter triumfen i Hjørring.

Kvinneidrett.no

Skal hun toppe Dana Cup-suksessen, må det bli kvalifiseringsspill om 1. divisjon i høst. Etter bare fire poeng på fire kamper i 2. divisjon var sørlendingene egentlig hektet av i den kampen, men Sandefjords uventede 1-2-tap i Hallingdal søndag gir Gimletroll et ørlite håp igjen.

Avstanden opp til rivalen er redusert til fem poeng når to serierunder gjenstår. Sandefjord møter dog et potensielt sterkt Røa 2 i Oslo førstkommende søndag. Stiller Røa der med et like sterkt lag som de har gjort mot Gimletroll to ganger denne sesongen (tap 2-3 og 2-5), har vi muligheten til å være med i kampen om kvalifiseringsplassen helt til siste runde om to uker.

Lett match

Mer sannsynlig er det likevel at vi må slåss om andreplassen i avdelingen, noe som blir tøft nok. LSK Kvinner 2 ligger bare ett poeng bak oss på tabellen, og vil klatre forbi hvis de tar minst ett poeng i sin hengekamp tirsdag.

Kvinneidrett.no

Søndag hadde bortelaget få problemer mot Lier, selv uten toppscorer Ingrid Olsen og lyntoget June Tønnesland Johansen i angrepsrekka.

Vi startet kampen bra, brukte ballen godt og trillet oss fram til store muligheter. Ikke minst vant vi mange dueller og snappet det meste av andreballer, selv om det skal sies at tempoet var litt lavt og at vi brukte vel mange berøringer. Likevel spilte vi tidvis godt før pause, og klarte å vri spillet ofte.

Andreomgangen var noe svakere, og jentene var mer upresise i avleveringene. Angrepene fløt ikke like godt, men i perioder spilte vi bra offensivt, og med fem-ti prosent skjerping tror jeg vi kunne doblet antall mål søndag.

Mål fra uvant hold

Verdt å merke seg er at de fire spillerne som tegnet seg på scoringslista søndag, til sammen hadde gjort tre mål fram til da i sesongen. I likhet med Stine Wahlin Hansen, scoret også Emma Lien Håpnes (20) for første gang i Gimletroll søndag. Midtbanespilleren kom fra Kongsvinger i høst.

Kvinneidrett.no

Miriam Reinhardsen (18) scoret mot Lier sitt tredje for året, mens Emma Øvland Rygg (16) tredoblet sin målkonto med to fulltreffere. Disse to spiller vanligvis back, men spilte for anledningen i mer offensive roller i en 3-5-2-formasjon.

Gledelig var det også at vi holdt nullen for andre gang denne sesongen, og for første gang på bortebane. Gjentar vi den bedriften mot Kolbotn-rekruttene i Oslo førstkommende søndag, har vi et godt utgangspunkt for en ny, viktig trepoenger i sesongens siste bortekamp.