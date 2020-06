Korona var hell i uhell for Kristian

Bare noen dager før koronapandemien satte nesten hele samfunnet ut av spill, ble Kristian Eriksen operert for lyskeplagene han har slitt med.

Arendal-spissen Kristian Eriksen slokker tørsten på trening denne uka. Foto: Vidar Lorentsen

ARENDAL: 4. mars la frolendingen seg under kniven, i håp om i alle fall å kunne bli klar til høstsesongen.

– Det er jo kjedelig at ting er blitt slik det er blitt, men en kan jo si at det var hell i uhellet for meg at det ble slik. Det er med på å styrke mine muligheter om jeg ikke får noen plager under opptreningen, forteller Kristian Eriksen, som kom til Arendal fra Express i fjor sommer.

Kjenner fortsatt litt

Han er med på de korona-tilpassede øktene Arendal Fotball har kjørt siden re-starten 6. mai.

– Jeg opplever god framgang. Fortsatt kjenner jeg litt til det, men jeg er bedre. Det er gøy for meg, smiler Eriksen.

Han hadde flere plager med lysken som til slutt måtte behandles med en operasjon. Nå håper han at plagene skal ta slutt, slik at han kan kjempe om spilletid i 2. divisjon.

– Sist høst ble jo litt spesiell. Det var mye ut og inn på grunn av skaden. Nå håper jeg å kunne være med i kampen om spilletid og ta vare på sjansene jeg får, sier han.

– Det er veldig fint for meg å være på feltet. Nivået er høyere enn hva jeg har vært vant med, legger han til.

Passe med trening

Tre økter hver uke har spillerne hatt felles siden 6. mai. Det har i grunn passet godt for den normalt hurtige spissen Kristian Eriksen.

– Ja, det har så absolutt vært greit for meg. Tre økter felles i uka har fungert fint. Full treningsuke hadde nok blitt for mye. Det hjelper med den fridagen imellom, forteller han.

Nå krysser han fingrene for at framgangen skal fortsette, og at han skal kunne være med hundre prosent når laget får klarsignal til å trene for fullt igjen.

– Det håper jeg virkelig. Vi holder oss jo i form og har gjort det. Jeg har strikk og ball hjemme og kan også trene de øvelsene jeg skal utenom fellesøktene, sier han.