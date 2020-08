Fem grunner til at Bolaños er en god Start-signering

Evnen til å skape målpoeng på egen hånd er bare én av årsakene til at jeg gleder meg over Cristian Bolaños’ retur til Start.

Starts Christian Bolaños (t.v.) fra eliteseriekampen mot Branni Bergen i 2009. Foto: NTB Scanpix

Egil Imenes Start-blogger fra Lillesand

Onsdag ble det meldt at den tidligere Start-helten Cristian Bolaños forlater Saprissa og signerer for Start med en kontrakt som trolig strekker seg i førsteomgang ut dette året.

Her er noen av grunnene hvorfor jeg tror dette er en god signering for Start akkurat nå.

1 Rutine

Start har et lag med mange unge og urutinerte spillere som desperat trenger noen å styre dem i riktig retning. I Bolanos får man en spiller med 86 landskamper for Costa Rica, inkludert tre VM-sluttspill, 30 + Champions League- og Europa League-kamper for FC København, spill i CONCAF Champions League for Saprissa og Cancouver Whitecaps FC og VM for klubblag for moderklubben sin.

2 Høyrekant i 4-3-3

Bolanos er en allsidig spiller, men han trives aller best i en høyrekantrolle i 4-3-3, noe han har spilt mye av opp igjennom karrieren hans. Det inkluderer mesteparten av kampene for Saprissa denne sesongen.

Start har i en årrekke slitt med å finne riktig mann på høyrekanten. Mange har prøvd seg, men vi har ikke hatt en poengsanker på høyrekanten siden Espen Hoff og Ernest Asante herjet for flere sesonger siden.

Kasper Skaanes, Mathias Bringaker og Kevin Kabran har alle prøvd seg på høyrekanten, men ingen har klart å klore seg til en fast plass eller levert nok målpoeng.

3 Evne til å skape målpoeng på egen hånd

Start har virkelig fått skikk på forsvaret sitt, men har slitt med å score mål den seineste tiden. Etter at Tobias Christensen forsvant til Molde, har de manglet en spiller som kan åpne opp forsvaret med en glitrende pasning eller smelle ballen i mål fra langt hold. Riktignok har Kabran og Schulze begge vist bedre kvaliteter i det siste, men i Bolanos får Start en garantist for målpoeng.

Han er blitt 36 år gammel, men står med 24 mål og sju målgivende pasninger på 51 kamper for Deportivo Saprissa i 2019/20-sesongen, der de har spilt i både hjemlig liga og CONCACAF Champions League.

4 Kjenner norsk og skandinavisk spillestil

Med sju år i skandinavisk fotball, inkludert halvannet år i Start og Eliteserien, kjenner Bola godt til den skandinaviske spillestilen. Det vil ikke være noen utfordringer med å bli kjent med nytt underlag, rutiner og taktikker. Han bør kunne skli rett inn på laget, noe som er en stor fordel med så få kamper igjen.

Dessuten meldes det fra Costa Rica at han er i sitt livs form for tiden.

5 Entusiasme

Etter noen tunge sesonger og en krisestart på årets eliteserie, trenger start all den entusiasmen de kan få. Selv i en alder av 36 år, er dette en signalspiller, en gammel kulthelt, som garantert får det sørlandske publikummet til å engasjere seg igjen. Selv om vi ikke får fylt opp stadion, kan man se at det allerede har eksplodert på sosiale medier, og Start er igjen i vinden.

Selv om vi fortsatt ligger dårlig til på tabellen, ser fansen nå positivt på den resterende sesongen. Dessuten vil han også kunne ha en innflytelse på de mange unge spillerne i Start, der sikkert flere av dem hadde gleden av å se Bolaños herje for Start forrige gang han var her.

Det er bare å glede seg til han blir spilleklar.