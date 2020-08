Vildalen herjet i seriepremieren

Med åtte scoringer på ti forsøk var Hermann Vildalen i en egen klasse da ØIF Arendal vant 35-31 hjemme mot Halden Topphåndball onsdag.

Kristiansanderen Hermann Vildalen hamrer her inn ett av sine åtte mål onsdag i Sparebanken Sør Amfi. Foto: May Elin Aunli

ARENDAL: Etter en lang koronapause var det godt å se Vildalen briljere i sin første seriekamp på rundt 15 måneder. Han er spilleren som gjør at ØIF Arendal kan komme seg godt over tapet av Martin Lindell.

En solid skanse er Vildalen også i hjemmelagets forsvar. Stor og sterk som han er ruver han på treerplass.

Så er det å håpe at resten av laget lar seg inspirere av nivået hans. For da kan det bli vesentlig bedre enn det var mot Halden. Kampen startet veldig bra for vertene, men ble så mer rotete og det var stillingskrig mot slutten. Her får du kamputviklingen:

De første minuttene startet begge lag godt, hvor lagene klarte å krige ballen i mål ved hver mulighet. Dette førte til at både ØIF Arendal og Halden fulgte hverandre tett de første fem minuttene. Vertene gikk så opp i 8-3 på bare et par minutter og begeistret med strålende spill.

Naturligvis kom det en timeout fra Halden like etter at hjemmelaget stakk av. Men det hjalp lite. ØIF Arendal fortsatte å kjøre på med Hermann Vildalen i spissen.

Flott målvaktsspill

ØIF-målvakt Kristijan Jurisic leverte flere gode redninger, inkludert fra straffemerket. Likevel kom det en timeout fra trenerteamet som hadde sett noe som hjemmelaget måtte forbedre seg på, og det var etter denne timeouten ØIF begynte å rote. Tempoet og rytmen falt i angrepsspillet og det ble store rom i forsvarsspillet, noe Halden valgte å utnytte.

Foto: May Elin Aunli

Like før pause fikk også den unge lovende Jakob Lorentzen sin eliteseriedebut, noe som den lokale linjespilleren var godt tilfreds med. Det skal også nevnes at Hermann Gjekstad, Lars Jakobsen (riktignok comeback) og Kristian Berndtsson fikk sine debuter.

Lagene gikk til pause med en 16-12-ledelse til hjemmelaget.

Halden kriget godt

I starten av 2. omgang kom vertene ut med et godt tempo, og igjen var Hermann Vildalen i spissen. Men kampen utviklet seg dessverre slik som i 1. omgang og gutta begynte å stange ordentlig mot de oransje og hvite krigerne fra Halden. På resultatet 24-20 tok ØIF-trener Marinko Kurtovic tak og hev inn timeout-kortet. Men det skulle ikke vise seg å gi resultater. Gutta fortsatte å slite og fant ikke helt rytmen, mens Halden fortsatte å krige.

På stillingen 31-29, valgte Marinko å ta en ny timeout, det skulle vise seg å være løsningen. For nå så ØIF Arendal seg ikke tilbake og kjørte over Halden i sluttminuttene, noe som ble kronet med Hermann Vildalens skudd fra ti meter rett i vinkelen.

Ved kampslutt sto det 35-31 på kuben. Et resultat gutta så seg fornøyd med, men de har definitivt noe å jobbe med videre i sesongen.

ØIF-statistikk fra kampen. Foto: Skjermdump handball.no