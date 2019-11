– Hester som Wilma Leggrowbach vokser ikke på trær, understreket Sørlandets Travparks Geir Mikkelsen etter at sørlandshoppa tok karrierens 15.seier. Arnfinn Roaldsøy

Mikkelsen-trippel: - Slike vokser ikke på trær

Geir Mikkelsen bekreftet sin panserform da han tok tre kuskeseire på Forus tirsdag kveld. Sørlandstreneren avslørte at hjertet banker litt ekstra for én av hestene.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

STAVANGER: Seks seire på kun 14 starter fra sulkysetet i løpet av en uke ble fasit for sørlendingen Geir Mikkelsen etter tirsdagens løp på Forus. 48-åringen noterte seg like godt for et hat trick for å understreke panserformen. Gjesteoppsittene bak rogalandshestene Blues Photo og Neslands Faksen ble fulgt opp med en sterk seier for sørlandshoppa Wilma Leggrowbach, en hest Mikkelsen selv er medeier i.

– Betyr en hel del

Den åtte år gamle hoppa travet fine 1.13,9a/2040 meter etter en hvass avslutning. Mikkelsen serverte millionøsen et perfekt løp i andre par utvendig, og Wilma Leggrowbach svarte med å stikke ifra konkurrentene med flere lengder nedover oppløpet. Dette var hoppas 15. karriereseier. Mikkelsen lot i seiersintervjuet det skinne gjennom at nettopp Wilma Leggrowbach er en hest som ligger ham varmt om hjertet.

– Denne hesten betyr en hel del for meg. Nå innehar hun både banerekorder i Sverige samt norgesrekorder. Vi skal være snille med henne, for slike hester vokser ikke på trær, understreket Mikkelsen.

Kan mer enn å trene unghester

Johan Kringeland Eriksen har innrettet seg spesielt mot trening av unghester, og 13 av de 20 hestene han har på treningslisten er ett eller to år gamle. Det betyr ikke at den dyktige travparktreneren ikke benytter sjansen også i sulkysetet når sjansen byr seg. 25-åringen fikk nok en gang sjansen bak Lage Rosten-trente Thai Eros, og tok vel vare på muligheten. Kringeland Eriksen bidet sin tid på utsiden av den verste konkurrenten Youandi Salt, og stolte fullt og helt på sin hest.

Johan Kringeland Eriksen styrte tre år gamle Thai Eros inn til seier i DNTs Unghestserie med kyndig hånd. T.v. eier og trener Lage Rosten. Arnfinn Roaldsøy

Det var en tillit som Thai Eros takket for, og Evje-hesten avgjorde på sterkt vis oppunder mål i DNTs Unghestserie. Vinnertida ble 1.16,5a/2040 meter. 3-åringen har levert en strålende debutsesong i løpsbanen, med tre seire og ytterligere seks trippelplasseringer på kun 10 starter.

– Digger deg!

For et drøyt år siden var det ikke mange hos Team Tjomsland som så for seg at Etne Spretten skulle utvikle seg til å bli en seiershest av rang. Vallaken har vært en utfordring, og det ligger mye tålmodighet og mange grå hår bak utviklingen av hesten. Tirsdag fikk Stine Birkeland sjansen i sulkysetet for tredje gang bak 5-åringen, og den dyktige stallmannskusken løste oppgaven på ypperlig vis.

Stine Birkeland kusket forvandlingsnummeret Etne Spretten til hestens sjette årsseier. På sulkydraget sitter oppasser Celine Fåland Hansen. Arnfinn Roaldsøy

34-åringen kjenner Etne Spretten svært godt, og visste nøyaktig hvordan hun skulle hjelpe stallhesten på beste måte. I en tett oppløpsstrid loste Birkeland Etne Spretten først kort før mål, og kunne jublende strekke armen i været for å feire.

– Tusen takk for turen Etne Spretten. Digger deg!, skrev Birkeland på sin Facebook-profil etter løpet.

Vinnertida ble 1.29,9/2060 meter, og Etne Spretten har nå vunnet seks av 19 starter i år.