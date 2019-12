– Kringeland Enok er den første hesten jeg har temmet og gjort alt med selv, forteller Johan Kringeland Eriksen. Her fra V75-seier på hjemmebane i mars 2018. Foto: Hesteguiden.com

Seiret med familiehesten

Sørlandstrener Johan Kringeland Eriksen (25) reiste langt for å vinne med familiehesten Kringeland Enok i Bergen torsdag.

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

BERGEN: Med hele 20 hester på stallen på Sørlandets Travpark har trenertalentet Johan Kringeland Eriksen ikke mye tid til å reise landet rundt for å kjøre travløp. Torsdag gjorde han et unntak da faren Geir Arne Eriksen bestemte seg for å reise til Bergen for å starte familiehesten Kringeland Enok.

– Kringeland Enok er den første hesten jeg har temmet og gjort alt med selv, han var også med meg da jeg tok travtrenerutdannelsen på Norsk Hestesenter. Det er en hest som står meg nært, forteller Kringeland Eriksen.

Etter sitt forrige løp i midten av november ble Kringeland Enok med 25-åringens far hjem til fødestedet i Aksdal utenfor Haugesund.

– Det er første gang siden han var føll at han har stått hjemme på gården han kommer fra, fortsetter den dyktige treneren.

Kringeland Enok ser ut til å trives på hjemlige trakter, og belønnet Kringeland Eriksen for å ta den lange turen til Vestlandet. Sammen ledet de sitt løp fra start til mål, og den seks år gamle hingsten tok sin første seier siden 27. februar.

– Jeg har nok kjent hesten bedre, men vi hadde samtidig full kontroll på løpet, forsikrer Kringeland Eriksen.

Kringeland Enok vant på 1.28,1/2100 meter. Totalt har hingsten vunnet 15 løp på 65 starter så langt i karrieren.

