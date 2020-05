Han har ledet Arendal ut i Europa og til 32 trofeer

Engelskmannen Louis King er blitt stor fan av Arendal Fotball gjennom spillet Football Manager.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har spilt 250 kamper på rad med Arendal Fotball uten å tape og har som mål å klare 500, sier den ivrige Football Manager-spilleren Louis King, som her har på seg klubbdrakta han har fått tilsendt. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Vidar Lorentsen Arendal Fotball

King har nylig fått tilsendt drakt fra klubben, som han i det svært populære dataspillet Football Manager har opplevd kjempestor suksess med. Drakten bærer han med stolthet.

Han forteller oss at han i spillet er på jakt etter små klubber som han kan lede, gjerne i de litt mindre ligaene. Et søk gjennom klubbene i spillet, endte opp med Arendal Fotball. Det har vært en suksess uten like for den ivrige spilleren, og samtidig gjort ham til nyfrelst Arendal-supporter.

At det ble klubben i Norges sydligste fylke, var en tilfeldighet. Men da han først oppdaget den, var det som om det oppsto kjærlighet ved første blikk.

– Jeg ble glad i klubben med en gang, både hvordan fasilitetene og stadion så ut. Jeg liker å se på flere ting når jeg plukker ut et lag å spille med, alt fra klubbemblem, spillerdrakter, fasiliteter, men også byen laget kommer fra, forteller han.

Da han oppdaget klubben, brukte han også over en time foran dataen for å finne ut mer om byen Arendal.

– Ja, det stemmer, for jeg søkte opp bilder av byen, sentrum, havna og området rundt Norac stadion. Jeg så også gjennom mange videoer om klubben på YouTube for bedre å få en forståelse av klubben og fansen, noe som hjalp meg med å vekke følelsene for klubben, forteller han.

Trofébonanza

Han bruker en god del timer i uka på hobbyen sin. Da han klarte å få Arendal Fotball opp til eliteserien, fortsatte han å spille med laget.

Da vi intervjuet ham, hadde han vunnet i alt 31 trofeer med Arendal Fotball. Men før artikkelen ble publisert, mottok vi en epost fra Louis med melding om at han akkurat hadde vunnet Mesterligaen og dermed sikret trofé nummer 32.

Nå kan han se tilbake på en rekke med over 250 kamper på rad uten tap i den hjemlige eliteserien. På 13 sesonger har han vunnet 11 seriegull i den øverste divisjonen. Cupen har han vunnet åtte ganger, Obos-ligaen og 2. divisjon har også endt med topplassering.

Han har også vunnet Mesterligaen ti ganger og Europaligaen én gang.

– Jeg har spilt 250 kamper på rad uten å tape og har som mål å klare 500, sier den ivrige Football Manager-spilleren.

– Det stolteste øyeblikket var ganske tidlig i spillet, da vi vant Europaligaen, som var fantastisk med tanke på hvor vi lå i terrenget på den tiden, legger han til.

Følger klubben

Å ha ledet Arendal Fotball i Football Manager har absolutt vekket følelser for klubben.

Louis forteller at han følger med på det Arendal Fotball gjør gjennom sosiale medier, slik at han kan få med seg nyheter om spillerne og holde seg oppdatert.

– Jeg har prøvd å følge med dem så tett som mulig. Jeg gleder med veldig til sesongen kan komme i gang, til å se kampene deres online og følge med i kampen om poengene. Jeg håper også, om det åpnes opp for det i løpet av sesongen, at jeg faktisk kan fly over til Arendal og være på en av hjemmekampene. Det hadde vært moro, slår han fast.

– Ser du etter noe spesielt mens du spiller, taktisk, motstandere, spillere?

– For meg er dette en miks av alt egentlig. Men den viktigste faktoren er den taktiske tilnærmingen. Jeg elsker å studere ulike taktikker fra hele verden, og prøver å implementere det i spillet, samtidig som jeg bruker egne metoder gjennom spillet som det skrider fram, sier han.

Wallem blitt legende

Vi spør om han har en favoritt blant spillerne som er på dagens lag. Svaret kommer kontant:

– Conrad Wallem! Han er gjennom spillet blitt en legende i klubben og var med på alt, fra opprykk og ut i Europa, forklarer Louis King.

– Hvor mye tid bruker du på spillet i uka?

– Ganske mye faktisk. Nå, mens pandemien herjer, samtidig som jeg er uten jobb, så blir det ganske mye spilling. Med Arendal Fotball har jeg brukt rundt 800 timer og jeg har ingen hensikt om å gi meg ennå, smiler han.

Han håper også at den ekte fotballen kan rulle om ikke lenge, sikt at han kan følge sitt nye favorittlag i kampen om opprykk. Gjennom spillet har han også blitt bra kjent med norsk fotball.

– Jeg føler meg ganske sikker på at Arendal kan være oppi der og kjempe i kampen om opprykk, selvsagt om sesongen gjennomføres . Ser en på spillerne, er det kvalitet i alle ledd og det skal være godt nok til å kjempe i toppen. Jeg har også latt meg imponere av nykommerne. De kan være utslagsgivende i kampen om å ta steget opp, tror Louis King, som deler sine øyeblikk på Arendal Fotball på sin Twitter-konto @FMCatenaccio. I tillegg skriver han artikler på sin egen blogg om spillet.

Stående invitasjon

Daglig leder i Arendal Fotball, Bård Sterk-Hansen, har vært i kontakt med den nye Arendal-supporteren. Han er imponert over at en brite har fattet så stor interesse for klubben. Sterk-Hansen håper at det i løpet av sesongen kan åpne opp for å bli publikum på arenaen, for i så måte har Louis King en stående invitasjon til et besøk på Norac stadion.

– Dette er imponerende. Han markedsfører klubben på en så flott måte gjennom dette. Hvis muligheten åpner seg og at han kommer til Arendal, da skal han bli hedersgjest på kampen hen velgen å komme på, lover Sterk-Hansen.