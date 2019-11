Søndag 17. november kan Øystein Tjomslands (t.v.) supertraver Lesja Odin tangere norgesrekorden i antall strake seire fra debuten når han kl. 19:40 starter i Travparken. T.h. hestens oppasser Per Vetle Kals. Hesteguiden.com

Gjentar han pappas bragd?

På hjemmebanen Sørlandets Travpark kan traveren Lesja Odin søndag gjenta bragden hans far Moe Odin utførte for 17 år siden.

Richard Ekhaugen. Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

For mindre enn 40 minutter siden

Tenk deg at du som idrettsutøver går fra ditt første løp som junior ubeseiret gjennom 23 løp. 23 dager hvor absolutt alt skal klaffe for at du er først på målstreken. For å sette dette litt i perspektiv; Jakob Ingebrigtsen vant sine ni første løp over favorittdistansen 1500 meter før han ble fjerde i NM for junior på Byrkjelo i 2015. Verdensmester Karsten Warholm tok åtte strake seire på sin favorittdistanse 400 meter hekk før han ble tredjemann under EM for lag i Vaasa i Finland i juni 2017.

Øystein Tjomslands Lesja Odin har nå gått 23 (!) strake løp fra debuten uten å tape. Kunststykket er så mektig at det er vanskelig å ta inn over seg. Søndag kan den seks år gamle vallaken gjenta den unike bragden hans far Moe Odin utførte for 17 år siden. Avlsmatadoren gikk 24 løp fra debuten uten å tape, før han til slutt måtte kaste inn håndkleet mot tidenes kaldblodstraver Järvsöfaks på Klosterskogen 29. mars 2002.

Klokka 19:40 gir Lesja Odin seg i kast med 11 motstandere i Travparken i jakten på legendestatus. To seire er alt som skiller unikumet fra rekorden. Søndag kan den tangeres.