Er det nødvendig å «sjokke» kroppen for å få resultater?

BLOGG: Da jeg tok PT kurset til Børge Fagerli for en stund tilbake, lærte vi en del om det at kroppen presterer best med bevegelser den kjenner godt. Det å «sjokke» kroppen ved å bytte øvelser støtt og stadig (som har blitt nevnt som en god ting å gjøre for å få framgang) er derfor helt unødvendig. Du vil få bedre framgang om du gjør øvelser som kroppen kjenner til. Jo mer vant kroppen er med bevegelsen, jo bedre vil den prestere.

Det er egentlig nokså logisk. Man blir god på det man gjør ofte!

Jo sikrere kroppen er på bevegelsen du gjør, jo mer radig vil det gå og øke belastningen. Hvis du bytter øvelser hver uke må kroppen tilpasse seg på nytt hele tiden, og du vil ikke få samme framgangen rent prestasjonsmessig.

Privat

Dette betyr dog ikke at du må trene helt like økter måned etter måned for å få resultater! Ved å endre på antall sett og repetisjoner, varianter av samme bevegelse eller benytter deg av nye repsmetoder vil du få en fin variasjon om du har behov for det. For eksempel: Myoreps, clustersett og det å legge inn stopp/hold kan gjøre enhver øvelse «ny».

Privat

For deg som har lest alt og nå er veldig fortvilet over at du har stort behov for variasjon – Det finnes et MEN! Hvis det er slik at det å repetere øvelser tar fra deg hele treningsgleden, da er det en mye bedre løsning for deg å variere slik du vil. Selve prinsippet med bevegelse er til syvende og sist det aller viktigste for helsa. Ikke hvor mye vi løfter eller hvor fort vi øker i styrke eller muskelstørrelse. Treningsglede ER viktig. Finn det DU trives med. Vi presterer som regel best når vi trives!

