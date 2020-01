Karrierens første kuskeseier for Synne Høitomt

I sitt 61. forsøk lyktes det endelig for Kristiansand-bosatte Synne Høitomt.

Synne Høitomt (21) tok sin første kuskeseier i karrieren da hun søndag triumferte sammen med sin øyensten Red Shankly R.S. Foto: Richard Ekhaugen

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: Søndag krysset hun målstreken først med sin øyensten Red Shankly R.S. på Sørlandets Travpark.

Som bonusdatter til hjemmetrener Geir Mikkelsen har Synne Høitomt (21) det daglige ansvaret for sørlandshesten Red Shankly R.S. Ungjenta har levert flere gode innsatser i både sulky og sal siden debuten i 2016, men har ikke lyktes med å sette prikken over i-en. Før søndag.

– Fantastisk følelse

Bak den røde vallaken kjørte Synne med stor selvtillit og gikk overta taktpinnen inn mot den andre svingen. Da 21-åringen økte farten ned den siste langsiden, ble det vann mellom båtene, og verken Geir Mikkelsen eller noen av de andre kuskene lyktes med å tette luken. De siste 100 meterne av løpet kunne Synne Høitomt nyte seiersfølelsen, og den lykkelige kusken bød også publikum på en seiersgest da mållinjen ble passert.

– Det betyr litt ekstra at min første seier kom med Red Shankly R.S., jeg har jo holdt på med ham så lenge. Jeg har hørt mange andre snakke om følelsen av å sitte bak en hest som kommer ut i oppløpet hvor de kjenner at det er mye igjen. Det er helt riktig at det var en fantastisk følelse. Jeg lever nok en god stund på dette, sa Synne Høitomt i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte etter løpet.

Red Shankly R.S. vant på 1.15,4a/2140 meter. Hesten eies av 2 Fulle Menn Racing AB og Big Top Racing AB. Bak eierpsevdonymene skjuler blant annet sørlendingene Vemund Hansen og Michael Taanevig seg.

Troll Svenn tok sin 35. seier da hun vant på hjemmebane søndag. Her fra et tidligere seiersløp sammen med trener Kjell Løvdal og Helene Kolle. Foto: Hesteguiden.com

Troll Svenns 35. seier

Kjell Løvdal avsluttet en fantastisk uke som travtrener med seier på hjemmebane da Troll Svenn nok en gang viste seg konkurrentene overlegen i monte. Da hestens faste rytter Helene Kolle var opptatt med militærøvelse, tok topprytter Siv Emilie Løvvold vel vare på sjansen. 28-åringen fra Vestfold vred Troll Svenn i angrep nedover den siste langsiden og allerede midt i siste sving var løpet avgjort. Troll Svenn trippet unna til sikker seier på 1.25,1/2180 meter. Dette Vegårshei-hestens 35. seier i karrierens 77. start, en strålende statistikk.

– Troll Svenn blir litt bedagelig når han kommer foran alene, da skjønner han at jobben er gjort. Når det er sagt, jeg vil helst ikke ha denne her på utsiden av meg når jeg rir andre hester ved en seinere anledning, sa Løvvold med et smil etter løpet.

Valle Hugo sprintet kruttsterke 1.24,6a/1609 da han vant sammen med trener Øystein Tjomsland. Foto: Hesteguiden.com

Ny rekord av Valle Hugo

Øystein Tjomsland lå relativt lavt på forhånd med stallhesten Valle Hugo, og var usikker på hvordan hesten ville takle en oppjaget sprint. Bekymringen viste seg helt ubegrunnet, og sørlandstreneren gjorde det avgjørende trekket runden fra mål da han sendte framover og fikk overta føringen. Vel i front så ekvipasjen seg aldri tilbake, og Valle Hugo kom til mål på ny personlig rekord, 1.24,6a/1609 meter.

Lykkje Viking hadde ikke startet siden i fjor sommer grunnet skade. I comebacket imponerte 7-åringen stort sammen med Ove Sigmund Gjeruldsen. Foto: Hesteguiden.com

Enormt comeback

Løpsdagen ble avsluttet med en knusende overlegen vinner. Rykene-hesten Lykkje Viking var tilbake etter langt skadeavbrekk, og hesten til Camillia G. Fidje og Ove Sigmund Gjeruldsen var vel forberedt. Gjeruldsen satset offensivt etter 800 meter, overtok føringen og siden travet Lykkje Viking resten av løpet i ensom majestet. Til mål kom den sju år gamle vallaken på 1.31,3/2160 meter, ny personlig rekord. De siste 500 meterne gjorde Lykkje Viking unna i 1.28-fart.

