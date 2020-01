Kristiansander vant EM-sølv

Guri Moi Skøie (16) klinket til med sølv i sin første store internasjonale konkurranse.

Guri Moi Skøie (t.v.) som nummer to i EM i sin klasse i brasiliansk jujitsu. I midten europamesteren, Abbi Rae fra Skottland. Foto: Margaret Knutson Aase

Brukergenerert innhold

Margaret Knutson Aase, Kristiansand Ju Jitsu Klubb

Publisert: Publisert: Nå nettopp

LISBOA, PORTUGAL: – Dette gikk bedre enn forventet, fastslår Guri etter helgas mesterskap.

I EM i kampsporten brasiliansk jujitsu stilte hun i middle weight juvenile 2 blåbelte og veide inn godt under maksvekta. Fordi hun slet med forkjølelse, hadde hun en litt ruskete semifinale mot Gabriela Costa Lima fra arrangørlandet Portugal.

– På flyet på vei ned fikk jeg feber og lå rett ut med en kraftig forkjølelse de neste tre dagene. Jeg slet med pusten i starten av semifinalen, men så løsnet det heldigvis, sier Guri.

Guri sammen med trener i Kristiansand Ju Jitsu Klubb, Margaret Knutson Aase. Teamet deres heter MKA BJJ. Foto: Privat

Hun vant imidlertid overlegent de siste minuttene og kampen endte med seier 9–2. I finalen møtte hun Abbi Rae fra Skottland. Skotten ble for tøff og vant på armlås.

– Selv om jeg er fornøyd, vet jeg at jeg kunne gjort det enda bedre i EM. Nå er neste store mål VM i slutten av mai. Dette kunne jeg ikke fått til uten økonomisk støtte fra min klubb, Kristiansand Ju Jitsu Klubb og tilretteleggingen og oppfølgingen jeg får på KKG, toppidrett med fordypning i kampsport, sier Guri.

Som trener for den nybakte sølvvinneren kan jeg glatt fastslå at Guri har et vanvittig stort talent. Hun startet å trene brasiliansk jujitsu da hun var ti år, og fikk sitt blåbelte i juni i fjor som 16-åring. Hun suger til seg læring og er ekstremt coachbar. Hun har stor forståelse for taktikk, og jeg er sikker på at dersom hun vil, kan hun bli et av de nye store navnene i brasiliansk jiu-jitsu.

Hun hadde en veldig bra sesong i fjor, med følgende meritter:

Sande vårcup: ungdom gull, senior 2. plass.

Oslo open: gull ungdom.

Sande cup høst: Gull både i junior og senior.

Sande Cup vinter: 3. plass i åpen klasse senior (-74 kg)

Swedish open ungdom: sølv

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 21:36

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler