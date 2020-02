Sørlendinger på talentleir

Fire jenter og tre gutter fra Agder har deltatt på Equinor Talentleir.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Bak fra venstre: Ina Andresen (Randesund) og Kamilla Bruhjell (Flekkefjord). Foran fra venstre: Tiril Toft (Lyngdal) og Idun Benestvedt Kydland (Gimletroll). Foto: Thomas Brekke Sæteren/NFF

Brukergenerert innhold

Christer Madsen, Norges Fotballforbund

SARPSBORG: Den siste uka har Equinor Talentleir blitt arrangert i Sarpsborg med de største fotballtalentene på 15 og 16 år. Først med en samling for guttene og deretter jentene. Dette er siste steg før et eventuelt landslagsuttak.

– Det å delta på en slik talentleir som dette er veldig lærerikt og spennende! Jeg har fått brynt meg på de beste spillerene i landet, og dette er med på å utvikle meg selv som spiller både på og utenfor banen, sier Flekkefjord-spilleren Kamilla Bruhjell og legger til:

– Etter en slik talentleir sitter jeg igjen med mye ny lærdom som kommer godt til nytte i min vanlige treningshverdag. Drømmen min er å nå så langt som mulig, og kunne ta store steg som fotballspiller.

Seksjonsleder for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland forteller:

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Det er tøff konkurranse om plassene, så spillerne skal være stolte over å bli tatt ut her, seksjonsleder for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland.

Samlingen er en viktig kartleggingsarena inn mot landslaget. I tillegg til trening og internkamper, jobbes det mye med videoanalyse. Grøttland forteller at spillerutviklingen i Norge har tatt store steg.

Fra venstre: Mathias Skjævestad (Grane), Henrik Webb Dahl (Start) og Mohammed Badran (Jerv). Foto: Thomas Brekke Sæteren/NFF

– Det er mye som kan bli bedre, men vi gjør mye rett og har tatt store steg de siste årene. Vi har spillere på den øverste internasjonale scenen som alle har vært en del av denne modellen. Det er ikke mange år siden de var på disse samlingene, sier Grøttland.

– Det har vært en revolusjon de siste ti årene når det gjelder systematisering og ressurser som blir brukt på spillerutvikling både i toppklubber, i breddeklubber, i Landslagsskolen og på aldersbestemte landslag. Summen av dette gjør at vi utvikler bedre fotballspillere enn noensinne, fortsetter han.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 19:42 Oppdatert: 6. februar 2020 20:23

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler