Start-spiss til Fløy

Kristian Lien (18) er klar for utlån fra IK Start.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kristian Lien før første Fløy-trening på Arkicon Arena onsdag. Foto: Dagfinn Grastveit

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Den meget lovende spissen Kristian Lien er klar for utlån fra IK Start. 18-åringen fra Flekkefjord har vært knyttet til Start de siste to årene og har bidratt i stor grad på Start 2. Han er i Starts A-lags-stall inneværende år. For trener Nikola Trajkovic var det viktig å få inn en spiss som kan ta opp konkurransen med de andre spissene nå som Lasse Sigurdsen reiser til Oslo for skolegang etter neste hjemmekamp mot Arendal.

Vi ønsker Kristian velkommen til Fløy og tror denne avtalen kan være god for alle parter. Etter de første tre seriekampene ligger Fløy på niendeplass i 2. divisjon avdeling 2, med tre av ni mulige poeng. Arendal Fotball topper med ni poeng.