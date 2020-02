Kickboksere fra Sørlandet vant gull

Natalie Svenningsen og Kristiyan Mavrov gikk begge til topps i årets første norgescupstevne.

Natalie Svenningsen og Kristiyan Mavrov med hver sin gullmedalje om halsen. Foto: Privat

Daniel Enberg Performance Kampsportsenter Arendal

HAMAR: Disse to utøverne fra Performance Kampsportsenter Arendal leverte flotte prestasjoner i dette stevnet 2. februar. Natalie Svenningsen (17) fra Arendal møtte to dyktige kickboksere fra Tønsberg og Drammen. Hun satte umiddelbart standarden i begge kampene og vant pent to tekniske og taktiske matcher.

Bulgaria-fødte Kristiyan Mavrov (16) fra Tvedestrand (han pendler fra og til kampsportsenteret) fikk sin konkurransedebut i dette norgescupstevnet og møtte tøff motstand fra Oslo, Kristiansand og Øverbygd.

Som coach er jeg stolt av disse utøverne. De tar sporten på alvor, så jeg visste de vil gjøre en god figur. Natalie har et unikt arbeidstalent og møter alltid opp på trening, uansett hva. Det gir selvfølgelig resultater.

Kristiyan Mavrov og coach Daniel Enberg. Foto: Privat

I sitt første stevne tidligere i høst ble hun umiddelbart lagt merke til av dommere og coacher. Hun debuterte med en merkekamp i fullkontakt. Natalie fikk direkte invitasjon til lukkede talentsamlinger i Norges kickboxingforbund.

Kommende konkurranse er i Tromsø.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 12:00

