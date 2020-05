Ikke vær redd for å miste muskler og styrke

Selv om treningssentrene fortsatt holder stengt, er det ingen grunn til panikk.

Vennesla-bosatte Julie Rafoss (27), som jobber som personlig trener, har skrevet dette innlegget. Foto: Damares Stenbakk (arkivfoto)

Julie Rafoss Personlig trener

Det er snart to måneder siden treningssentrene i Norge stengte på grunn av koronakrisa.

Jeg vet mange har hatt og fortsatt har tanker rundt treningen sin og hvordan de skal klare å holde kroppen i god forfatning uten treningssenter tilgjengelig. Det kan føles som at både styrke og muskler svinner bort i denne rare hjemmetilværelsen. Da er det godt å ta til seg dette:

For det første: Kroppen din setter stor pris på alternativ bruk og bevegelse.

Det er ikke kun det å løfte vekter opp og sette dem ned som gir styrkeeffekt og det eneste som former kroppen vår. Det er ingenting magisk med å trø inn på et gym. Uansett hvordan du stimulerer musklene, er det slik at så lenge de blir stimulert, er det bra. Om du har løftet vekter over lengre tid og gjerne også brukt kroppen omtrent til kun det, kan jeg love deg at en periode med annerledes trening bare er en fin avveksling for kroppen. Ikke vær redd for muskelsvinn og styrketap. Tenk heller nytt til hvordan du kan utfordre og utmatte musklene på nye måter.

For det andre: Dette vil ikke vare evig

Vi ser nå at Norge og andre land slipper opp på de aller strengeste kravene. Dørene til gymmet vil åpne og du vil få tilgang på alt du vanligvis løfter på. Et opphold fra vanlig styrketrening gjør ingen skade så lenge du ikke setter deg til i sofaen og blir sittende i ukevis.

For det tredje; Det vil mest sannsynlig gå fortere å komme tilbake «i form» enn du tror

Vi har noe så fantastisk som et muskelminne. Det kommer godt med når vi begynner å trene som normalt igjen. Så lenge vi holder oss aktive nå mens dette pågår, er det ikke slik at vi starter på scratch. Kroppen husker, og selv om de første øktene kanskje vil føles tunge, vil du mest sannsynlig oppleve at du relativt raskt er tilbake der du var før korona traff oss.

For det fjerde: Det kan være du vil savne denne treningstilværelsen

Det er kanskje absurd å si, men om man tar et steg utenfor «bobla», går det an å se det positive i at vi nå må tenke nytt, være mer ute i fri natur, bruke det vi har og være kreative. I tillegg har flere av oss mye mer tid til rådighet enn ellers. Hvorfor ikke prøve å nyte det og gjøre det beste ut av det? Det kan faktisk være at du vil savne nettopp dette når hverdagen er tilbake igjen for fult.

For det femte: Om du skulle tape litt muskelmasse eller styrke ...

Muskler som ikke blir stimulert blir mindre og svakere – det er helt naturlig. Jeg tror dog ikke det blir tilfelle for så mange av oss så lenge vi holder kroppen i gang. Det er verdt å tenke på at dersom du mot formodning skulle tape noe muskelmasse eller styrke så går det fint det an å få det tilbake. Du har gjort det før, og du kan selvsagt klare det igjen. Mest sannsynlig raskere enn du gjorde det første gangen! Husk også at du føler nok at du mister mer enn du faktisk gjør.

