Fotballens oppdaterte koronavettregler

Disse nye koronavettreglene gjelder fra 7. mai.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.» Foto: Norges Fotballforbund

Brukergenerert innhold

Christer Madsen, Norges Fotballforbund

3. april la NFF ut fotballens koronavettregler med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fra 7. mai er det nye anbefalinger som gjelder. Disse gjelder all organisert aktivitet på en fotballbane.

Fotballens koronavettregler

En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.

Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

Maks 15 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.

Kun keeper kan ta på ballen med hendene.

Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.

Unngå heading.

Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.

Felles garderober skal ikke benyttes.

Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Anbefalte grenser for antall spillere /ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere

7/9-er bane: 25 spillere/ledere

5-er bane: 15 spillere/ledere

Ballbinge: 6 spillere

Klubbenes ansvar

Klubbene har ansvar for at fotballaktivitet som skjer i klubbregi foregår innenfor gjeldende vedtak og regler. Klubbene og/eller anleggseiere vurderer selv om det er ønskelig å åpne banene for egeninitiert og/eller organisert trening, og videre vurderer klubbene selv om de ønsker å sette i gang organisert trening. Klubben bør i så tilfelle utarbeide og kommunisere tydelige retningslinjer for hvordan eventuell klubbstyrt aktivitet skal organiseres i egen klubb.

Klubber som tilrettelegger for fotballaktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, og NFF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Klubbene og/eller anleggseiere kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar.

Klubber og/eller anleggseiere oppfordres til å merke banene/anleggene med kommunikasjon (f.eks. plakater) hvor gjeldende rammer for evt. egenaktivitet fremkommer tydelig.

Fotballforsikringen

Fotballforsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Klubben bør kommunisere tydelig overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Det anbefales videre at klubben henger opp infoskriv med gjeldende retningslinjer og banekart med soneinndeling, og at dette må også deles på sosiale medier og til medlemmene.