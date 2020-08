De var kjappest i Terrengkarusellen

Anine Kallhovd og Kristian Emanuelsen var raskest blant kvinnene og herrene i torsdagens normalløype.

Anine Kallhovd og Kristian Emanuelsen brukte henholdsvis 15,39 og 14,58 minutter på torsdagens fire kilometer lange normalløype fra Gimlebanen. Foto: Sverre Larsen

KRISTIANSAND: Høstsesongen startet torsdag med Per Hagen-løpet fra Gimlebanen. Det var årets 12. aktivitetstur, og besto av en normalløype på fire kilometer og Milslukeren på åtte kilometer.

Etter en vårsesong preget av myndighetenes tiltak mot koronaviruset, hadde nok både arrangører og deltakere sett fram til at ting kanskje ville bli litt mer normale for karusellen etter sommerferien.

Men slik ble det ikke. Dermed måtte John Humborstad i Utvalget sette sammen et opplegg som ivaretok smittevernreglene på best mulig måte, og som samtidig ga deltakerne stor valgfrihet, med en liten smak av vanlig karuselløp, for dem som mest savnet de «gamle» torsdagsettermiddagene.

Fra starten i første pulje klokken 17.30 Foto: Sverre Larsen

Av deltakerne som holdt riktig god fart fikk vi de tre beste tidene blant kvinnene av Anine Kallhovd (15:39), Turid Kallhovd (19:04) og Teresa Pham (21:00), mens mennenes kjappeste ble Kristian Emanuelsen (14:58), Asbjørn Kallhovd (15:06) og Andreas Herstad Holmen (15:15). Utrolig sprekt av familien Kallhovd, som dermed tok halvparten av «pall»-plassene.

Totalt 725 ulike løpere har nå deltatt på de 12 turene, med 4963 starter i alt. Og 406 av disse har allerede nok løp (minst 7 stk.) for årspremie, og 104 av dem har samtlige løp.



Anine Kallhovd Foto: Sverre Larsen

Anine Kallhovd (23), vinner av dameklassen

Likte du dagens løype?

– Ja, selv om det er mye asfalt, og jeg liker best terreng. Men jeg fikk meg ei god og hard økt.

Kristian Emanuelsen Foto: Sverre Larsen

Kristian Emanuelsen (35), vinneren av herreklassen

Hva synes du om denne løypa?

– Det var ei løype som passet godt til meg, som ikke var for hard. Jeg gikk ut i kontrollert tempo, og så kunne jeg gi på på slutten. Det er flott å være i gang igjen og det er gøy å konkurrere.

Therese Stallemo Bjerland Foto: Sverre Larsen

Therese Stallemo Bjerland (27), deltaker

Hva synes du om karuselløypene?

– De er bra og varierte. Jeg kommer fra Vågsbygda, så jeg har ikke løpt så mye i Baneheia. I vår har vi fått flere tips til aktivitetsturer og andre turer, og det er utmerket. Under aktivitetsturene i vår måtte vi løpe på egen hånd. Vi brukte mobilen, der vi fikk kart, og orientering om hvor vi var til enhver tid når vi var i løypa. Det var et veldig bra opplegg.

Knut Erlend Steinsland Foto: Sverre Larsen

Knut Erlend Steinsland (33), deltaker

Har du savnet karusellen i sommer?

-Ja, det er alltid godt å komme i gang igjen, og gjøre de ekstra tingene i hverdagen som løpingen innebærer. Vi har vært i ei litt spesiell tid med dette viruset. Men jeg har løpt en del på tid og på egen hånd i tillegg.

John Magnus Humborstad Foto: Sverre Larsen

John Magnus Humborstad (70), arrangør fra Utvalget

Hva tenker du om årets sesong?

– Det er at folk slår ring om Terrengkarusellen og blir med. Vi satser på et trygt og sikkert opplegg for deltakere og arrangører. Vi må holde avstanden på en meter, og så kan vi ikke starte for mange samtidig i ei pulje. Vi håper vi kommer tilbake til det normale neste år.

PS. Kommende karusell-løp er på Hamresanden torsdag 27/8.

Resultater – Vanlig løype (4 km)

K10-14

​-​Christina Trelsgård​Agder Energi​Fullført

​-​Lotte Axelsen​Egen bedrift​Fullført

K15-19

​-​Maria Trelsgård​Agder Energi​Fullført

K20-24

​1​Anine Kallhovd​Student​15:39

​-​Renate Mølland​Gumpen Gruppen​Fullført

K25-29

​-​Therese Stallemo Bjerland​Nikkelverket​Fullført

K30-34

​1​Anita Elén Smette​Hennig-Olsen Is​21:04

​2​Mette Aulin Moen​Egen bedrift​21:32

​-​Therese Amili​Nikkelverket​Fullført

K35-39

​-​Hilde Løfsnes​Cameron Sense​Fullført

​-​Tonje Aarhus Risinggård​PwC​Fullført

K40-44

​1​Teresa Pham​Kr.sand kommune​21:00

​2​Linda Gurvin Opheim​UiA​28:46

​-​Hilde Furuborg​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Kari Reinertsen Jerstad​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Renathe Henriksen​Egen bedrift​Fullført

​-​Tone Linnebo Trelsgård​Kr.sand kommune​Fullført

K45-49

​-​Anne Kari Borgersen​NOV​Fullført

​-​Åshild Skofteland​KKG​Fullført

​-​Marianne Scheie Humborstad​Statbil​Fullført

​-​Regine Bjørheim​Egen bedrift​Fullført

​-​Siri Berhus Johansen​OneCo​Fullført

K50-54

​1​Hanne Aanensen​Sørlandet Sykehus​22:43

​-​Anne Catrine Vollen​Berg-Hansen​Fullført

​-​Anne Grethe Ellingsen​Berry Packaging Norway​Fullført

​-​Anne Marie Lande​Rambøll Norge​Fullført

​-​Åse Tellefsen​Berry Packaging Norway​Fullført

​-​Bjørg Kari Haugland​Nikkelverket​Fullført

​-​Brita Hansen​Kr.sand Politi​Fullført

​-​Carin Denise Eckel​Egen bedrift​Fullført

​-​Christin Fast Andersen​Egen bedrift​Fullført

​-​Eli Johannessen​T. O. Slettebøe​Fullført

​-​Inger Margrethe Axelsen​Lærerne​Fullført

​-​Linda Andreassen​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Randi Anita Aanensen​Egen bedrift​Fullført

​-​Rita Holst​Mizuno Norge​Fullført

​-​Torill Brottveit​Returkraft​Fullført

K55-59

​1​Turid Kallhovd​Egen bedrift​19:04

​2​Dorte Kvist​Sørlandet Sykehus​26:12

​-​Annie Ullah​Team Mosjon​Fullført

​-​Berit Eikaas Ingebretsen​Team Mosjon​Fullført

​-​Britt Hilde Hattrem​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Gunhild Hageland​Egen bedrift​Fullført

​-​Guri Sæterlid​Team Mosjon​Fullført

​-​Inger Olsen​Lærerne​Fullført

​-​Margareth Wathne​Posten​Fullført

​-​Merete Haukom​Air Products​Fullført

​-​Mette O. Ødegård​Statbil​Fullført

​-​Ragnhild Aasen​Berg-Hansen​Fullført

​-​Toril Brantzeg​Cameron Sense​Fullført

K60-64

​1​Toril Benjaminsen​Egen bedrift​32:54

​-​Anita Fuglestad​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Anne Gro Tengesdal​NAV Agder​Fullført

​-​Anne Marie Tjessem​Team Mosjon​Fullført

​-​Arnhild Trygsland​NAV Agder​Fullført

​-​Elin Pedersen​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Eva Moen​Egen bedrift​Fullført

​-​Grete Jakobsen​Trimtex​Fullført

​-​Inger Lygre​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Ingunn Borøy​OSM Offshore​Fullført

​-​Janne Hagen Vang​Statbil​Fullført

​-​Johanne Helle Liane​Egen bedrift​Fullført

​-​Jorunn Mørkesdal​Sparebanken Sør​Fullført

​-​Kari Bergstad Tredal​Nordic Door​Fullført

​-​Karin Løining Dynestøl​Kruse Smith​Fullført

​-​Vera Ringdal Folkvord​Kr.sand Politi​Fullført

K65-69

​1​Nina Sunnås​Lærerne​25:13

​-​Anne Marie Løvsland​Kr.sand Politi​Fullført

​-​Anne Tonette Åmot Tveter​Lærerne​Fullført

​-​Astrid Geelmuyden​SiA​Fullført

​-​Elin R. Langøy Ilebekk​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Ella Synnøve Illøkken​Lærerne​Fullført

​-​Ingebjørg Sundtjønn​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Inger Lise Osmundsen​Telesport​Fullført

​-​Janet Brastad Vollset​DNB​Fullført

​-​Kari Bjørnaali​Statbil​Fullført

​-​Kari Hansen​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Karin Elisabeth Klungreseth​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Klara Sløgedal​Statbil​Fullført

​-​Reidun Fidje​Lærerne​Fullført

​-​Reidun Rosander Tønnesen​NAV Agder​Fullført

​-​Signy Anne B. Stenersen​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Solveig Voldmo​Idrettens​Fullført

​-​Torunn Evensen​Berg-Hansen​Fullført

​-​Vibeke Holme Tjøm​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Wenche Graaner​Sørlandet Sykehus​Fullført

K70-74

​-​Bente Økland​Eltelnetworks VA​Fullført

​-​Berit Tønnessen​MHWirth​Fullført

​-​Bjørg Grønnestad​Statbil​Fullført

​-​Brita Stav Johanssen​Lærerne​Fullført

​-​Elin Gundersen​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Ellen Smestad​Egen bedrift​Fullført

​-​Eva Wullum Fosselie​Lærerne​Fullført

​-​Gunhild Svenningsen​Lærerne​Fullført

​-​Ingjerd Wiggen​Egen bedrift​Fullført

​-​Jorun Roald​Egen bedrift​Fullført

​-​Karin Helene Romseland​Lærerne​Fullført

​-​Kirsten Salthaug​Egen bedrift​Fullført

​-​Liv Jorun Askland​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Liv Skretting​Egen bedrift​Fullført

​-​Liv Tenningen​Team Mosjon​Fullført

​-​Liv Wasland​Fædrelandsvennen​Fullført

​-​Magnhild Iglebæk​Statbil​Fullført

​-​Olaug Drange​Optimera​Fullført

​-​Randi S. Fosselie​Egen bedrift​Fullført

​-​Reidun Gustafson​Team Mosjon​Fullført

​-​Rose Laura J. Johansen​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Siri Henriksen​Pensjonist​Fullført

​-​Sølvi Evensen​Egen bedrift​Fullført

K75-79

​-​Åse Reinertsen​Egen bedrift​Fullført

​-​Birgit Drangsholt​Egen bedrift​Fullført

​-​Bjørg Elisabeth Olsen​UiA​Fullført

​-​Bjørg Reidun Roland​UiA​Fullført

​-​Bjørg Rist​Egen bedrift​Fullført

​-​Edel Gladys Holte​Tollvesenet​Fullført

​-​Eldbjørg Larsen​Oceaneering Rotator​Fullført

​-​Ester Haugland​Egen bedrift​Fullført

​-​Kirsten Spikkeland​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Wenche Fast​Team Mosjon​Fullført

K80-84

​-​Bjørg Hanna Lund​OSM Offshore​Fullført

​-​Gudveig Jørundland​Lærerne​Fullført

​-​Solveig Haslerud​Nordea​Fullført

K85-89

​-​Eva Bujordet​Jernbanen​Fullført

Ikke oppgitt alder:

​1​Asbjørn Kallhovd​Egen bedrift​15:06

​-​Rikardo Gojkovic​Egen bedrift​Fullført

M10-14

​-​Adrian Nygrén​Egen bedrift​Fullført

​-​Tellef Eilertsen Torgersen​Egen bedrift​Fullført

M20-24

​-​Tønnes Aadnevig Wetteland​Mizuno Norge​Fullført

M25-29

​1​Nils Gunnar Mykland​Unifon​20:45

​2​Daniel Hansen​Berry Packaging Norway​24:00

M30-34

​1​Espen Grundetjern​UiA​16:05

​2​Morten Tveit​Dagfin Skaar​16:44

M35-39

​1​Kristian Emanuelsen​NOV​14:58

​2​Petter Marthinsen​Phonero​18:50

​-​Atle Aasgaard​Rambøll Norge​Fullført

​-​Kristian Jortveit​Nikkelverket​Fullført

M40-44

​1​Odd Anders Arntzen​Otera​17:41

​2​Markus Medina​Nikkelverket​17:45

​-​Jon Erik Groos​Phonero​Fullført

​-​Kjetil Sandstå​Agder Energi​Fullført

​-​Thomas Dønnestad​Repstad​Fullført

M45-49

​1​Håvard Flå​Lærerne​16:53

​2​Harald Hodnemyr​Egen bedrift​18:11

​3​Torjus Åkre​Nikkelverket​20:01

​4​Jan Roger Adalbéron​TTS Marine​22:22

​-​Frode Andreassen​TINE Kristiansand​Fullført

​-​Jonny Dåstøl​Elkem Fiskaa​Fullført

​-​Sverre Larsen​Team Mosjon​Fullført

M50-54

​1​Andreas Herstad Dolmen​Nikkelverket​15:15

​2​Håkon Nymo​Team Mosjon​16:59

​3​Alfredo Seljås​Pentagon​22:47

​-​Arild Bergan​T. O. Slettebøe​Fullført

​-​Christian von der Ohe​Egen bedrift​Fullført

​-​Flemming Olsen​Egen bedrift​Fullført

​-​Martin Johan Vindheim​Team Mosjon​Fullført

​-​Mass Berg Johansen​OneCo​Fullført

​-​Nils Tore Augland​Agder Energi​Fullført

​-​Øystein Arnesen​Gumpen Gruppen​Fullført

​-​Pemba Lama Tamang​Cameron Sense​Fullført

​-​Steinar Bergan​Nikkelverket​Fullført

​-​Svein O. Olsen​Cameron Sense​Fullført

​-​Tony Halsall​Egen bedrift​Fullført

​-​Tor Inge Sagedal​Egen bedrift​Fullført

M55-59

​1​Stein-Erik Scheie​Telesport​15:57

​2​Bjørn Kristensen​Kvadraturen vgs​19:57

​2​Per Ole Lie Lavre​Egen bedrift​19:57

​4​Kai Stokkeland​Egen bedrift​20:30

​-​Åge Mørkesdal​Sparebanken Sør​Fullført

​-​Arne Trydal​Team Mosjon​Fullført

​-​Atle Bergset​Sparebanken Sør​Fullført

​-​Gøran Sandstrøm​Egen bedrift​Fullført

​-​Jan Ragnar Larsen​Egen bedrift​Fullført

​-​Jan Røinås​Egen bedrift​Fullført

​-​Oddvar Borgersen​Cameron Sense​Fullført

​-​Oluf Christian Bøckmann​Nikkelverket​Fullført

​-​Roald Stallemo​Posten​Fullført

​-​Terje Nandrup​Egen bedrift​Fullført

​-​Tor Bergan​Nikkelverket​Fullført

​-​Trond Andersen​CB​Fullført

M60-64

​1​Rune Løkling​Nikkelverket​15:51

​2​Øistein Rosen​Team Mosjon​21:21

​3​Terje Cederberg Hansen​Søgne kommune​21:40

​4​Johnny Hansen​Egen bedrift​23:42

​5​Pål Alfred Larsen​Statbil​26:59

​-​Åge Nilsen​NOV​Fullført

​-​Arne Myklebost​Egen bedrift​Fullført

​-​Arnfinn Folkvord​Nikkelverket​Fullført

​-​Eilif Johanssen​Team Mosjon​Fullført

​-​Hans Petter Erichsen​MHWirth​Fullført

​-​Ivar Johan Aas​Huntonit​Fullført

​-​Jan Martin Drivdal​MHWirth​Fullført

​-​Jens Øyvind Dynestøl​Boen Bruk​Fullført

​-​John Hansen​Asker & Bærum Politi​Fullført

​-​John Rune Ingebretsen​Team Mosjon​Fullført

​-​Jon Matre​Egen bedrift​Fullført

​-​Nils Martin Pedersen​Sparebanken Sør​Fullført

​-​Øystein Bakke​Tollvesenet​Fullført

​-​Øyvind Torgersen​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Rune Berentsen​Statbil​Fullført

​-​Tom Haukom​Air Products​Fullført

​-​Tore B. Dalevoll​KBR​Fullført

​-​Vidar Sannes​LSK​Fullført

M65-69

​1​Odd Gaute Drivdal​Egen bedrift​24:50

​-​Arild Vehus​Team Mosjon​Fullført

​-​Arvid Brattland​Gumpen Gruppen​Fullført

​-​Asbjørn Narvestad​Repstad​Fullført

​-​Bengt O. Klemo​Berry Packaging Norway​Fullført

​-​Edgard Ellertsen​Nikkelverket​Fullført

​-​Geir Egil Åsen​CB​Fullført

​-​Hans Kristian Arnesen​Egen bedrift​Fullført

​-​Helge Moseid​Posten​Fullført

​-​Inge Solberg​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Jan E. Vollset​Tangen vgs​Fullført

​-​Kai Kyllingstad​Sparebanken Sør​Fullført

​-​Kåre Berle​Team Mosjon​Fullført

​-​Magne Reier Jørgensen​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Oddvar Vårdal​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Svenn Erik Larsen​Posten​Fullført

​-​Terje Taraldsen​Agder Energi​Fullført

​-​Tor Helge Fosselie​MHWirth​Fullført

​-​Tore Heidenreich​Team Mosjon​Fullført

​-​Vidar Osmundsen​Sørlandet Sykehus​Fullført

M70-74

​1​Finn Gitmark​Egen bedrift​21:31

​2​Asbjørn Abrahamsen​TINE Kristiansand​28:54

​-​Alf Gurandsrud​Landmåler Sør​Fullført

​-​Arnfinn Ekberg​VA Vegvesen​Fullført

​-​Arvid Bentsen​Telesport​Fullført

​-​Aslak Bjotveit​Statbil​Fullført

​-​Erik Falkum​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Erik Geelmuyden​Egen bedrift​Fullført

​-​Gunnar Johan Iglebæk​Agder Energi​Fullført

​-​Hans Olav Omland​UiA​Fullført

​-​Helge Tønnessen​DNB​Fullført

​-​Inge Torrey Tjøm​KBR​Fullført

​-​Jan Tore Jørgensen​Arkiv​Fullført

​-​Johannes Jacobus Feenstra​Egen bedrift​Fullført

​-​John Haarr​Kr.sand kommune​Fullført

​-​John Magnus Humborstad​Team Mosjon​Fullført

​-​Kåre Eidsaa​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Kjell Tønnessen​Telesport​Fullført

​-​Knut Fosselie​Team Mosjon​Fullført

​-​Leiv Torstveit​Lærerne​Fullført

​-​Oddmund Sjøveian​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Reidar Stav Johanssen​Lærerne​Fullført

​-​Sigmund Salthaug​Egen bedrift​Fullført

​-​Svein Øderud​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Sven Erik Fagermann​LSK​Fullført

​-​Tom Bakken​Egen bedrift​Fullført

​-​Torbjørn Paulsen​Visma​Fullført

​-​Tore Svennevig​Posten​Fullført

​-​Tore Tangen​Kr.sand kommune​Fullført

M75-79

​1​Arne Hallvard Holte​Egen bedrift​27:59

​-​Åge Holgersen​Nikkelverket​Fullført

​-​Bjarne Fidje​Egen bedrift​Fullført

​-​Egil Koestøl Hansen​Egen bedrift​Fullført

​-​Erik Bugge Nilsen​Egen bedrift​Fullført

​-​Håkon Laudal​VA Vegvesen​Fullført

​-​Hans A. Drange​Optimera​Fullført

​-​Hans Gunter Bjerkemo​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Harald Flå​DNT Sør​Fullført

​-​Jan Erik Olsen​Egen bedrift​Fullført

​-​Jan Reinhard Hansen​Egen bedrift​Fullført

​-​Jon Heggland​Posten​Fullført

​-​Kai Gyberg​Varodd​Fullført

​-​Kåre Iglebæk​Lærerne​Fullført

​-​Kjell I. Svendsen​Radisson BLU Caledonien​Fullført

​-​Odd Kåre Rist​Egen bedrift​Fullført

​-​Peder Grønnestad​Vennesla kommune​Fullført

​-​Sigbjørn Spikkeland​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Svein Roland​Nordea​Fullført

​-​Thomas Stav Johanssen​Egen bedrift​Fullført

​-​Thorstein Hanssen​Egen bedrift​Fullført

​-​Tor Erik Wasland​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Torstein Larsen​Oceaneering Rotator​Fullført

M80-84

​1​Oddvar Abrahamsen​Optimera​29:40

​-​Alf Haugland​Egen bedrift​Fullført

​-​Arne Haugland​Tratec Norcon​Fullført

​-​Olaf Drangsholt​Posten​Fullført

​-​Torfinn Mæsel​Lærerne​Fullført

M85-89

​-​Arnfinn Bujordet​Jernbanen​Fullført

​-​Einar Jørundland​Lærerne​Fullført

Resultater – Milslukeren (8 km)

K25-29

​-​Katrine Rasmussen Ekeland​Norconsult​Fullført

K35-39

​-​Eva Helén Tandberg​KSI​Fullført

K40-44

​-​Kristin Anette Heggland Bolsøy​Sp. Bank1-SR-Bank​Fullført

​-​Marianne Skeie Bøe​Posten​Fullført

K45-49

​-​Nina Slåen Svendsen​Egen bedrift​Fullført

​-​Ritha Johannessen​Sørlandet Sykehus​Fullført

K50-54

​1​Inger Reinhartsen​OneCo​54:56

​-​Annett Theiss Søgaard​Kruse Smith​Fullført

​-​Anny Hermansen​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Inger Britt Bakstad​Team Mosjon​Fullført

​-​Marit Gausdal​HG-Bygg​Fullført

K55-59

​-​Anne Merete Halvorsrød​Berg-Hansen​Fullført

​-​Anne-Britt Frivoll​Tangen vgs​Fullført

​-​Enny-Karin Vindheim​Kr.sand kommune​Fullført

​-​Siren R. Hodne​Team Mosjon​Fullført

​-​Siri Marit Aasland​Egen bedrift​Fullført

K60-64

​1​Marit Penne​Kr.sand kommune​46:09

K65-69

​1​Margaret Anne Heald​Kr.sand kommune​41:42

​-​Eli Erikssen​Posten​Fullført

K70-74

​-​Bjørg Mykland​Posten​Fullført

​-​Elin Pedersen Sundtjønn​Kr.sand kommune​Fullført

M20-24

​-​Thomas Thorsen​Maurtua Barnehage​Fullført

M40-44

​-​Jan Egil Egren​Posten​Fullført

​-​Sigmund Lode​Idrettens​Fullført

M45-49

​-​Arild Trelsgård​Agder Energi​Fullført

​-​Bjørnar Svendsen​Berry Packaging Norway​Fullført

​-​Dag Svingen​T. O. Slettebøe​Fullført

M55-59

​1​Ole Johan Bueklev​Repstad​37:52

​-​Ivar Fossdal​Huntonit​Fullført

​-​Tom Kjetil Murberg​Egen bedrift​Fullført

​-​Vidar Lundevold​Huntonit​Fullført

​-​Yngvar Kiledal​Handelsbanken​Fullført

M60-64

​-​Lars Helge Fossdal​Sørlandet Sykehus​Fullført

​-​Reidar Sæstad​DNB​Fullført

M65-69

​-​Arne Moen​Team Mosjon​Fullført

​-​Bjørn Dag Truchs​Team Mosjon​Fullført

​-​Kjell Ivar Sangesland​Team Mosjon​Fullført

M70-74

​-​Gunnar Magne Kåsa​Agder Energi​Fullført

​-​Hans Petter Ruud​Agder Energi​Fullført

​-​Karl Ivar Moen​Caverion Norge​Fullført

​-​Knut Pilskog​Firenor​Fullført

M75-79

​1​Borgar Haugland​Team Mosjon​59:27

​-​Ivar Kaafjord​Team Mosjon​Fullført

​-​Svein Arne Andreassen​Telesport​Fullført

M85-89

​-​John Seland​Agder Fylkeskommune​Fullført