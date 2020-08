NM-bronse til KOK-løper

Brage Takle fra KOK løp inn til bronsemedalje i lørdagens NM-ultralang.

For mindre enn 20 minutter siden

Førsteårsjunior Brage Takle kjempet seg inn til bronsemedalje i H17-18-klassen. Foto: Ivar Haugen

Ingvild Mulen

– Jeg er veldig fornøyd med lørdagens løp, sier en glad Brage Takle.

NM ultralang gikk i Finnemarka like nord for Drammen og ble en skikkelig kraftprøve i sommervarmen. Terrenget var fint og stort sett lettløpt, men når løpstida nærmer seg to timer for juniorene i H17-18-klassen, tærer det på kreftene.

Noen småfeil

Brage sier at han ble skikkelig sliten mot slutten:

– Jeg kunne tatt et bedre veivalg på det lengste strekket, og mot slutten burde jeg løpt rundt på sti istedenfor rett på gjennom terrenget, men ellers var det et veldig bra løp.

Det var 48 løpere med i H17-18 årsklassen. Trygve Børte Nomeland fra KOK ble nummer 25.

Medaljevinnerne i H17-18. Fra venstre: Tobias Alstad, Kornelius Kriszat-Løvfald og Brage Takle fra KOK. Foto: Jack Bjørnsen

Den siste KOK-løperen på start var Dag Blandkjenn i seniorklassen.

– Det ble altfor mye bom i starten og avslutningen, sa Dag etter løpet og var ikke fornøyd med 7. plassen.

Følte seg fin i beina

– Beina var overraskende fine på løpet søndag sier Brage, men det ble dessverre litt for mange småfeil. Med så pass mange små tidstap er jeg godt fornøyd med at det ble en 5. plass på mellomdistansen, kun to sekunder bak tredjeplassen, opplyser Brage. Trygve Børte Nomeland ble nr. 38.

Dag Blandkjenn løp inn til to 7. plasser i helga. Foto: Jack Bjørnsen

Lett i beina følte Dag Blandkjenn seg også under søndagens norgescupløp til tross for nærmere tre timer løping dagen før. Derfor var det ekstra irriterende at det ble et par bom som sendte ham ut av kampen om topplasseringene. Det ble en ny 7. plass, rundt ett minutt bak vinneren på Dag.

Flere NM venter

For Brage, Trygve og Dag blir det et par dager med rolig trening før de starter oppkjøringen til resten av høstsesongen. I september venter tre helger på rad med NM’er og Norgescup.

– Jeg gleder med til resten av sesongen sier Brage.

Tidligere KOK-løper Marianne Andersen ble nr. 3 i dameklassen i NM-ultralang.

