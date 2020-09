Stipenddryss til Agder-utøvere

Agder fylkeskommune har vedtatt å dele ut åtte idrettsstipend à 40.000 kroner.

Svømmeren Malene Rypestøl fra Kristiansand er blant de åtte utøverne som mottar et idrettsstipend fra Agder fylkeskommune. Foto: Kjartan Bjelland

Anne Tone Hageland Agder fylkeskommune

Idrettsstipendene skal gå til unge idretts- og parautøvere fra Agder som er på vei mot et nasjonalt- eller internasjonalt gjennombrudd i sine idrettskarrierer. Formålet med stipendet er at det skal virke som inspirasjon for utøveren og gi mulighet til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

De åtte mottakerne er:

Tuva Lislevand Foto: Privat

• Tuva Lislevand (19) – langrenn:

Langrennsløper Tuva Lislevand (19) representerer Oddersjaa SSK og er fra Kristiansand. Hun er også på det norske juniorlandslaget og er helt i norgestoppen i K19-klassen – med pallplasser både i Norgescup og norgesmesterskap. Hun deltok i junior-VM i 2019 som en av fire norske jenter, hvor hun deltok i en eldre klasse.

Simen Hægeland Foto: Jetro Stavén

• Simen Tobias Hægeland (19) – skateboard:

Skater Simen Tobias Hægeland (19) representerer Kristiansand Skateklubb og er fra Lillesand. Han er også på det norske landslaget i skating og vant Norgescupen i øvelsen «Street» i 2019. Han kom på 7. plass i en av fjorårssesongens World Cup-konkurranser, som var det beste norske internasjonale resultatet blant mannlige skatere i 2019. Han er en del av Brettforbundets satsing inn mot OL i Paris 2024, hvor han har som mål å delta.

Malene Rypestøl Foto: Kjartan Bjelland

• Malene Rypestøl (19) – svømming:

Svømmer Malene Rypestøl (19) representerer Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb og er fra Kristiansand. Hun er også på det norske seniorlandslaget i svømming og er blant annet norsk og nordisk junior- og seniormester. Under norgesmesterskapet i langbane 2019 slettet hun den 19 år gamle norgesrekorden på 1500m fri.

Foto: Kristoffer Tronstad

• Mads og Tomas Mathiesen (23) – seiling:

Seilerne Mads og Tomas Mathiesen (23) representerer Risør Seilforening og er fra Risør. Brødreparet har seilet sammen i samme båt så lenge de har konkurrert, og søker også stipend sammen. Som juniorer har de tatt VM-bronse, EM-gull, EM-sølv og EM-bronse, i tillegg til 5. plass i U23-VM. De vant også NM i 2020.

Syvert Senumstad Foto: Estela Re-Ma

• Syvert Senumstad (18) – roing:

Roer Syvert Senumstad (18) representerer Kristiansand Roklubb og er fra Kristiansand. Han tok i 2019 dobbelt gull i junior-NM – både på vann og på romaskin, representerte Norge i Baltic Cup og tok sølv i Nordisk mesterskap. I år har han tatt NM-gull på romaskin, hvor han også tok verdensrekord for juniorer. Han er tatt ut til å representere Norge i junior-EM i slutten av september 2020.

Aron Åkre Rysstad Foto: Terje Pedersen

• Aron Åkre Rysstad (21) – langrenn:

Langrennsløper Aron Åkre Rysstad (21) representerer Valle IL og er fra Valle. Resultater som junior er blant annet seier og flere pallplasser i Norgescup og nasjonale renn – sammen med 6. plass i junior-VM i Lahti. I hans første senior-renn vant han kvartfinalen og endte til slutt på 8. plass under sesongåpninga i sprint på Beitostølen, som beste U23-løper. Han tok også en 5. plass i Skandinavisk Cup og representerte Norge i U23-VM i Tyskland. Han har lagt studier på vent for å jakte på skikarrieren.

Fanny Skindlo (nummer tre fra venstre) Foto: Sascha Juul

• Fanny Skindlo (18) – håndball:

Håndballspiller Fanny Skindlo (18) representerer Grane Arendal Håndball og er fra Arendal. Hun spiller midtback på laget som holdt plassen i fjorårets 1. divisjon og som satser på å etablere seg i divisjonen. Hun har tidligere vunnet NM for bylag, hvor hun også kom på Allstar-laget. Hun har representert 2002-landslaget fra oppstarten i 2018 og har til nå 25 landskamper og 41 mål. Her fungerer hun som en av to kapteiner på laget som deltar i VM i Kroatia 2020.

Amalie Anker Johansson (t.h.) Foto: Aun Hunsager Andresen

• Amalie Anker Johansson (23) – kickboksing:

Kickbokser Amalie Anker Johansson (23) representerer Arendal Bokseklubb og er fra Arendal. Hun konkurrerer i senior fullkontakt 70kg+ og tok bronse i VM 2019, som var hennes første mesterskap. Etter dette fikk hun fast plass på landslaget, og vant i 2019 flere internasjonale stevner og World Cup (Scandinavian Open, Best Fighter Italy og Irish Open). I tillegg vant hun Norgescupen og tok sølv i NM. I 2020 har hun en sølvmedalje fra World Cup – Irish Open.