Gull i nordisk til kristiansander

Veslemøy Kollstad (23) vant i helga gull i sitt første internasjonale mesterskap i vektløfting.

Veslemøy Kollstad løftet 80 kilo i rykk og 109 kilo i støt (ny pers) da hun vant gull i klassen kvinner senior under 71 kilo i nordisk mesterskap i vektløfting. Foto: Ola Bergheim

Bendik Dalen Kvadraturen Vektløfterklubb

Dette mesterskapet ble arrangert som en online-konkurranse i Naustdal og med Norge som hovedarrangør, med ansvar for det tekniske. Dommere var også online, og satt plassert hjemme med kamera. Det var ikke tillatt med mer enn 20 personer i lokalet, og ingen publikum annet enn de andre deltakerne/norske utøverne.

Grunnet Sveriges smittesituasjon valgte dessverre hele nasjonen å trekke seg fra stevnet. Det ble likevel arrangert med deltakere plassert i hvert sitt hjemland fra Norge, Danmark, Island og Finland. Det var kun Veslemøy fra Kvadraturen Vektløfterklubb som var med fra Kristiansand denne gang.

Hennes klubbvenninne Solfrid Koanda hadde også klart kvalifiseringskravet, men måtte trekke seg grunnet skade. Kvalifiseringskravene var henholdsvis 184 kilo i vektklasse under 71 kilo og 202 kilo i vektklasse under 87 kilo, som begge utøverne presterte under regionmesterskapet i oktober.

Godt gjennomført

Selve konkurransen ble gjennomført på en fin måte. Det var løfteplattformer i hvert land, webkamera med god kvalitet og gode tekniske overganger. Gjennomføringen opplevdes ganske annerledes fra en vanlig konkurranse. Oppvarming alene, med kun to trenere i oppvarmingsområde ga mye fokus på kun seg selv, som ifølge Veslemøy opplevdes ganske fint.

Video: Veslemøy Kollstad i rykk

I oppvarmingslokalet var det også en pc- skjerm hvor man kunne følge med på de andre landenes løft, og hvorvidt de var godkjent eller ikke. På denne måten fikk man god oversikt over når man selv skulle løfte, og man fikk løftet i riktig rekkefølge. I Veslemøys klasse var det totalt seks løftere, og hun klarte altså å dra seieren hjem til Norge, i sitt første internasjonale mesterskap.

Vant før siste løft

Resultatene hennes var 80 kilo i rykk, som er tre kilo under personlig rekord, og 109 kilo i støt, som er personlig rekord med en kilo.

Video: Veslemøy Kollstad i støt

– Etter å ha løftet 105 kilo i mitt andre støt, fikk jeg vite at jeg hadde vunnet. Jeg hadde enda et løft igjen og hadde dermed muligheten til å øke totalpoengsummen enda noen kilo. Dette ga mye mestringsfølelse og idrettsglede, sier Veslemøy og legger til:

– Tanken på å skulle løfte alene, uten publikum, virket først noe skremmende og mindre motiverende. Men det hjalp veldig med så gode støttespillere som de norske landslagstrenere Stian Grimseth og Zygmunt i ryggen, samt at jeg visste at familie og venner fulgte med hjemme i stuene.

Foto: Ola Bergheim

Oppsiktsvekkende framgang

Med en totalvekt på 189 kilo i nordisk, mangler Veslemøy nå sju kilo på å klare EM-kravet for kvinner senior i under 71 kilo. Dette ser hun for seg at hun vil klare å ta innen NM senior litt utpå nyåret. For Solfrid er kravet en totalvekt på 211 kilo, og også det er et realistisk mål for neste år.

Her er Veslemøy Kollstad flankert av de norske landslagstrenerne Stian Grimseth (t.v.) og Zygmunt Smalerz. Foto: Ola Bergheim

Å utvikle seg til å bli en så god vektløfter på den korte tiden som Veslemøy har gjort, er oppsiktsvekkende. Fra å være med på timer på CrossFit Kvadraturen for bare drøye tre år siden, hvor hun lærte seg rykk og støt, er hun blitt et fast innslag på vektløfterlandslaget. Her konkurrerer hun mot erfarne utøvere som har drevet med dette i mange år, og som hun slår med god margin.

Fin oppfølging

Bare siden regionmesterskapet på hjemmebane i oktober har hun økt totalen med fem kilo. Styrken har økt, men teknikken er nok den som har forbedret seg mest. Gjennom tett samarbeid med hovedtrener i KVK, Thomas Eide, får hun god oppfølging hver uke. Han har et trent øye for detaljer, og tar tak i de små justeringene som er helt avgjørende i en marginal idrett som vektløfting. Dette kombinert med en strukturert hverdag med fokus på bra mat, nok restitusjon og målrettet trening, har gitt Veslemøy de imponerende resultatene hun har fått til nå. Det blir spennende å se hvor langt hun kan nå!

Kommende konkurranse skulle opprinnelig vært lag-NM i Naustdal helga 11.–13. desember. Foruten Veslemøy og Solfrid var Monica Hansen og Anine Linnea Keen Hansen fra Kvadraturen Vektløfterklubb påmeldt. Men grunnet skaden på Solfrid og noen øvrige forfall måtte laget trekke seg denne gang.

