Gullkandidater på hjemmebane

Mads Marum og Vilde Espeseth fra arrangørklubben KBK har flere medaljesjanser i helgas badminton-NM i Kristiansand.

Mads Marum og Vilde Espeseth fra Kristiansand Badmintonklubb er førsteseedet i mixed double foran helgas senior-NM i Badmintonsenteret. Foto: Privat

Shayan Jalilian Kristiansand Badmintonklubb

KRISTIANSAND: De to utøverne skal spille mixed double sammen, og begge er i tillegg sterke kandidater til å nå langt i single og i double, der de spiller med henholdsvis Jonas Østhassel og Marie Wåland.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, også blir det fint å møte de andre spillerne igjen. Det er spesielle forhold med tanke på korona, og at turneringen vil bli spilt uten publikum, men vi er heldige som likevel får spille kamper. Jeg har som mål at jeg i single, double og mixed double skal gå til semifinale og finale, sier Vilde Espeseth.

Emma Wåland seiler også fram som en fin kandidat til å gå langt i double, sammen med double-ekspert Natalie Syvertsen fra Moss.

KBK-trener Ikmal Hussain gleder seg stort til å se sine spillere i aksjon i turneringen. Han er spent på å se hvordan hans spillere vil prestere, nå som det er første gang på åtte måneder at seniorene skal i aksjon i en viktig turnering.

– Etter min mening er det en åpen turnering. Det er første gang på mange måneder at de fleste spillerne skal i aksjon, så det blir spennende å se. Jeg har stor tro på mine spillere. Blant annet har vi Mads Marum og Vilde Espeseth som er topprangert i mixed double, sier KBK-treneren.

I tillegg til senior-NM vil det samtidig blir arrangert en rankingturnering for U17-klassen, også der stiller KBK sterkt med mange medaljekandidater.

KBK opplyser på sine Facebook-sider at Norges Badmintonforbund har bestemt at turneringen skal bli spilt uten publikum på tribunen. Derfor vil klubben forsøke å streame kampene på sine sider, slik at folk hjemme kan få med seg kampene.