Smertefull VM-avslutning

Med knekt tann, hull i tunga og stort skrubbsår i ansiktet ble de to siste VM-løpene en krevende øvelse.

Trialføreren Jarand-Matias Vold Gunvaldsen fra Grimstad Trialklubb avsluttet årets VM med 22. plass lørdag og 19. plass søndag. Foto: Privat

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

UTØVERBLOGG: Nå som årets VM-eventyr er over kan jeg se tilbake på en spesiell sesong med mange utfordringer. Jeg pakket kofferten og kjørte til Spania rett etter nyttår for å gi alt i 2020-sesongen. Planen ble satt på pause i mars. Konkurranser ble satt på vent og det ble en tid der vi bare ventet på noe skulle skje. Det var ikke lett å holde motivasjonen oppe uten noe mål i sikte. Heldigvis ble det etter hvert bestemt at VM-runder skulle arrangeres.

De to siste av dem gikk av stabelen i Italia sist helg. Jeg krasjet dessverre på trening der fredag, som endte med en knekt tann, hull i tunga og et stort skrubbsår i ansiktet. Krasjet gikk utover den selvtilliten jeg pleier å ha på sykkelen.

Lørdagen startet ganske greit for meg, men ikke helt den selvsikkerheten som jeg pleier å ha. Jeg hadde noen vondter i nakken og ansiktet etter krasjet på fredagen, men det var bare å gjøre det beste ut av det. En 22. plass ble sluttresultatet etter en hard dag på jobben.

Søndagen var kroppen min bedre og jeg var mer selvsikker i kjøringen fra første stund. Jeg fikk til mye bra kjøring, men likevel langt ifra det jeg beste kan prestere. Det ble en 19. plass i den siste og avgjørende VM-runden i år.

Oppsummert har dette vært en sesong som jeg ikke hadde sett for meg, ei heller hadde siktet mot. Nå er det å tid for å evaluere og jobbe hardt inn mot videre satsing. Tusen takk til hele støtteapparatet, sponsorer, familie og venner for all støtte i årets sesong!