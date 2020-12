Grane ble innhentet av Fjellhammer

Grane Arendal ledet med to mål da 2,5 minutter gjensto, men måtte ta til takke med uavgjort i søndagens 1. divisjonskamp.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Grane Arendal 2020/21, bak fra venstre: Margareth Stiansen, Fanny Skindlo, Siri Aaserud, Ingunn Håkedal, Nikoline Sandberg, Anne Lin Solvang, Luka Panza, Aleksander Kvamme, Iben Ruud, May-Linn Mortensen, Line Rusten, Anna Clara Fjellheim, Maja Rame og Erika Bjellerås. Foran fra venstre: Karin Steen, Ada Olsen, Elise Harveland, Helene Andersen, Inga Presker, Susanne Pettersen og Hanne Krogelien. Foto: May Elin Aunli

Brukergenerert innhold

Trond Sørøy Norsk Topphåndball

FJELLHAMAR: Dette var en berg-og-dale-kamp hvor lagene hadde hver sine perioder og ledet komfortabelt. Men hver gang kom motstanderen tilbake og søndagens seriekamp endte dermed 29-29 i Lørenskoghallen.

Fjellhammer har hatt flere trenerskifter i løpet av noen korte måneder og denne kvelden var nok en ny trener på plass. Tom Fokstuen ledet Fjellhammer for første gang, etter at han har hatt ansvaret for Rælingens rekrutter i høst.

Og igjen fikk vi den berømte trener-bytte-effekten og Fjellhammer framsto som gode i starten på kampen og hadde opparbeidet seg en tremålsledelse etter 18 minutter, 12–9. Men i stedet for å «roe ned» og beholde initiativet, kjørte Fjellhammer etter i et tempo de ikke behersker. Noe som resulterte i flere tekniske feil og Grane takket for invitten og gikk fra å ligge under med tre mål til å lede med fire i løpet av seks korte minutter.

Grane beholdt initiativet omgangen ut og ledet 18-15 til pause.

Sakte, men sikkert nærmet hjemmelaget seg i målprotokollen og etter halvspilt andre omgang sto det 22-22. Og de grønnkledde stoppet ikke med det. Da åtte minutter gjensto, var de i føringen 26-23.

Men så ble nok en gang det litt for hektisk for hjemmelagets spillere. Igjen ga de fra seg initiativet. I løpet av kun to minutter var Grane forbi og ledet 27-26.

Det gikk mot to poeng til Sørlandet da lagets veteran Siri Aaserud satte inn Granes 29. scoring og de ledet 29-27.

Da gjensto det 2 minutter og 30 sekunder av kampen.

Venstreback Victoria Sliwa satte inn 28-29 og høyrekant Celine Svendsen berget ett poeng til hjemmelaget da hun satte kampens siste mål etter 27.32.

Fjellhammer fikk utvist en spiller i Grane sitt siste angrep, men sørlendingene klarte ikke å utnytte overtallet og kampen endte da altså med poengdeling, 29-29.

Grane klatret fra åttende- til sjuendeplass i 1. divisjon, mens Fjellhammer fortsatt ligger på sisteplass.

Fakta Kampfakta Fjellhammer-Grane Arendal 29–29 (15–18) 1. divisjon kvinner Toppscorer Fjellhammer: Lene P. Heiberg, 8 mål. Grane Arendal: Karin Steen, May-Linn Mortensen 1, Susanne Denise Pettersen 1, Fanny Skindlo 5, Iben Ruud 3, Helene Norlund Andersen, Ingunn Håkedal 4, Maja Rame, Siri Aaserud 3, Line Homdrom Rusten 6, Margareth Antonie Stiansen, Anna Clara Fjellheim 6, Inga Presker. Dommer: Camilla Marie Lervik Olsen og Veronica Essajee Utvisninger: Fjellhammer 5x2 min, Grane Arendal 1x2 min