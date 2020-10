Barna løp fra de voksne i Gubbestafetten

Birkenes IL Langrenn stilte med to lag for å løpe Svalandsgubben som stafett. Barna vant mot de voksne.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Barnelagets løpere på stafetten. Foran fra venstre: Emil Agerbo, Hanna Agerbo, Sondov V. Jørgensen, Jakob Ludviksen, Emilia Agerbo, Othelie H. Holm og Ingvild AgerboI. Bak dem fra venstre: Sander Kopprach, Tony Kao, Teodor H. Holm. Johannes V. Jørgensen, Nora Fauske Heia, Guro Sæther og Eirik Heia. På skuldrene bakerst fra venstre: Elias Gumpen Engesland og Johannes Gumpen Engesland. Ikke på bildet (men løp stafetten): Jonas Hauge og Benjamin Ohrvik. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Lene Heia Birkenes IL

BIRKENES: Den 27 kilometer lange løypa var delt inn i etapper og deltakerne var plassert rundt på ulike steder. Det ble en veldig gøy erfaring og alle fikk virkelig kjenne på «gubbefølelsen" i et vær som var Svalandsgubben verdig. Det var sølete, regn, dype myrer og strie bekker. Underveis i løypa var det heiagjeng med flagg og oppmuntrende ord.

Allerede fra start dro ungene fra de voksne og forspranget bare økte for hver etappe. De voksne sa etterpå at de ble overrasket over hvor spreke barna er og lover å komme sterkere tilbake til neste år. De yngste kom i mål på tiden 2.16.58 timer og de voksne på 2.35.10.

Etter ferdig gjennomføring var det pølsefest med premieutdeling og sosialt samvær, alt selvsagt iht. gjeldende smittevernregler.

De voksne har kommet seg over nederlaget, men lover revansje til neste år.

Carina H. Holm og Tony Kao klare for første etappe. Foto: Privat

Utslitt etter å ha gitt alt på sin etappe. Foto: Privat

Frisk veksling på Rugsland mellom Guro Sæther og Eirik Heia. Foto: Privat

Her ventet de på sine lagkamerater til veksling i Dalandshåla. Tor Kjetil måtte vente en god stund lenger enn Elias. Foto: Privat

Barnelaget løp seirende i mål og ankeretappen ble «båret» fram. Foto: Privat Othelie H. Holm fornøyd med sin etappe og med å ha bidratt til å øke forspranget til voksenlaget. Foto: Privat

Nora F. Heia var superfornøyd og søkkvåt etter å ha gjennomført sin etappe. Foto: Privat Jonas Hauge i friskt driv ned fra Svalandstårnet Foto: Privat

Jakob V. Ludvigsen ventet spent på å få legge ut på sin etappe. Foto: Privat Kent-Arild Ludviksen måtte se seg slått av barnelaget, men var like blid og glad for å bli tatt godt imot. Foto: Privat