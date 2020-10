Denne Vågsbygd-gjengen har gått 350 mil på tur

16 ansatte fra Vågsbygd videregående skole har gått til topps i Agder bedriftsidrettskrets’ Ti på topp-konkurranse.

Her står ni av de 16 ansatte fra Vågsbygd videregående skole som har gått 1273 turer til sammen i løpet av sommerhalvåret. Fra venstre: Anne Margrethe Gluch, Kirsten Lohne, Karina Folkestad, Trine Mie Loftlund Nielsen, Mette Røyrås, Espen Lindland, Sverre Bleie (formann), Odd Ivar Hjetland og Ann Britt Stene. Foto: Morten Sevilhaug

KRISTIANSAND: Ti på topp er et turtilbud i regi av Bedriftsidretten for folk i alle aldre, hvor målet er å besøke ti ulike turmål. Årets sommerkampanje ble avsluttet 11. oktober og en svært aktiv gjeng fra Vågsbygd Videregående Skole har virkelig utmerket seg. Laget bestående av 16 ansatte ved skolen har gått hele 1273 turer til sammen. Med dette har de tilbakelagt over 3500 kilometer til fots i løpet av sommerhalvåret. Til sammenligning hadde nærmeste deltakende bedrift 262 turer totalt.

– Det har vært utrolig gøy å være med og vi har vært flinke til å motivere hverandre underveis. Noe av det fine her har vært at folk fra nesten hele bedriften har vært med. På laget er rektor, lærere, miljøarbeidere, ansatte i kantina og renholdere representert, opplyser Odd Ivar Hjetland og legger til:

– Vi har kommet enda tettere på hverandre som kolleger og fått løftet et allerede bra samhold til et nytt nivå her på arbeidsplassen. Aktiviteten er dypt forankret i ledelsen som betaler deltakerkontingenten for alle som går alle de ti forskjellige turene.

Så artig har det vært å gå turer at en dag bestemte en del av laget seg for å gå samtlige ti topper på en og samme dag. 6. juni klokka 08 begynte eventyret og ca. 12 timer seinere ble det feiret med sjampanje ved Anstein fyr på Flekkerøy, da målet på dagens tiende og siste tur var nådd.

Foto: Morten Sevilhaug

For en av lagets deltakere har årets Ti på topp vært ekstra viktig. Etter at Mette Røyrås mistet mannen sin brått og uventet tidlig i 2020, har hun brukt turene i skog og mark som en avkobling og her funnet et rom hvor hun har fått la tankene gå til noe helt annet.

– Dette har helt klart hjulpet meg gjennom sorgen over tapet og fått meg ut av huset og hodet med meg på bedre tanker, sier Mette.

For første gang lanseres nå Ti på Topp vinterutgave. Oppstart her er 15. november.

– Vi gleder oss til denne vinterutgave og utfordrer andre skoler i Kristiansand til å stille i konkurransen, sier Odd Ivar Hjetland.

Vågsbygd videregående skoles lag har bestått av følgende deltakere: Audhild Kristiansen, Kirsten Lohne, Odd Ivar Hjetland, Sverre Mansaas Bleie, Ann-Britt Stene, Mona Emanuelsen, Karina Folkestad, Solveig Lie Refvik, Marianne Berentsen, Trine Nielsen, Mette Røyrås, Espen Lindland, Lillian Flydal, Anne Margrethe Gluch, Åse Lene Kjellevold og Sara Spilling.

