Vågsbygd-turnere imponerte i sørlandsmesterskapet

Vågsbygd Turn stilte godt forberedt med ti utøvere i sørlandsmesterskapet i apparatturn.

Sju av Vågsbygd Turns ti utøvere i sørlandsmesterskapet i Grimstad i november. Fra venstre: Thea Elisabeth Rødland, Fredrikke Tveito Andersen, Halldis Thorsen, Eira Midtbø Silden, Dina Ingebretsen, Iveta Sol Tarvida og Maja Rødland. Foto: Lise Marie Selseng

Terese Paslawski Rødland Vågsbygd Turn

GRIMSTAD: Utøvere fra Vågsbygd Turn leverte fine prestasjoner i Iglandhallen i Grimstad tross alle årets vanskeligheter. Selv etter et år preget av korona-nedstenging og frykt for nedleggelse viste jentene at de alltid er å regne med i sørlandsmesterskapet. Nå gleder seg stort over at klubben er reddet, og til å trene i den nye hallen som står klar til våren.

I aspirantklassen (9-10 år) deltok klubben med tre utøvere: Ada Ileana Selseng, Maria Sol Vargas og Mia Flørenes Kristensen.

Stolte aspiranter fra Vågsbygd Turn (f.v.) Ada Ileana Selseng, Maria Sol Vargas og Mia Flørenes Kristensen. Foto: Lise Marie Selseng

Disse viste meget gode kvaliteter i alle fire apparater. Aspirantene får ikke karakterer i konkurransen, men det har ingenting å si for idrettsgleden!

I 11-årsklassen deltok Iveta Sol Tarvida i hopp, bom og frittstående og fikk bronsemedalje i bom og 4. plass i frittstående. Maja Rødland deltok i hopp og bom og fikk sølvmedalje i bom. Sammenlagt gjorde de begge en god innsats.

Maja Rødland (t.v.) og Iveta Sol Tarvida. Foto: Lise Marie Selseng

I 12-årsklassen ble Dina Ingebretsen totalt nummer fire, like bak pallen. Hennes beste apparater var frittstående og bom hvor hun fikk to bronsemedaljer, og 4. plass i skranke og hopp.

Eira Midtbø Silden deltok i sin første turnkonkurranse, gjennomførte tre gode øvelser og gjorde en flott innsats.

Dina Ingebretsen her med 3. plass i frittstående. Foto: Lise Marie Selseng

I klasse 1 ble Fredrikke Tveito Andersen totalt nummer fire i den tøffe konkurransen, etter jevn og god turning. Hun tok gullet i frittstående, sølv i hopp og bronse i skranke. Halldis Thorsen gjennomførte fire gode øvelser, og hadde frittstående som sin beste med sølv.

Halldis Thorsen fikk sølv og Fredrikke Tveito Andersen fikk gull frittstående klasse 1. Foto: Lise Marie Selseng

Klasse 1 hopp, Fredrikke Tveito Andersen med sølv. Foto: Lise Marie Selseng

I klasse to deltok Thea Elisabeth Rødland i skranke og frittstående og kom på 3. plass sammenlagt. Hun tok gull i frittstående og bronse i skranke.

Klasse 2 med Thea Elisabeth Rødland på bronseplass. Foto: Lise Marie Selseng

– Vi er meget godt fornøyde med konkurransen, som ble årets eneste denne sesong på grunn av covid-19, sier apparattrenerne i Vågsbygd Turn, Nadia Tarvida, Viktor Grigorchuk og Martine Havnes.

Thea Elisabeth Rødland tok gull i frittstående. Foto: Lise Marie Selseng