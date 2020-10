Landslagsaktuelle Kristiansand-jenter

Basketball vokser stadig i den østlige delen av Kristiansand og nå får jentene i Lauvåsen Wildcats endelig belønning for sin mangeårige innsats.

Milla Jerkovic Finsæther (f.v.), Mabsud Ismail Ibrahim og Eveline van Rijn fra Kristiansand-klubben Lauvåsen Wildcats er aktuelle for spill med J16-landslaget i basketball. Foto: Dragoslav Jerković

Dragoslav Jerković, Lauvåsen IF

KRISTIANSAND: I helga som var ble det gjennomført regional talentsamling på Idda, der jentene ble vurdert av landslagstreneren for J16.

Basketballaget Lauvåsen Wildcats, som er en del av breddeidrettsklubben Lauvåsen Idrettsforening, har hatt veldig bra utvikling de siste årene, spesielt på jentesiden. Noen av jentene har vært med siden oppstarten i 2016 og det at de nå vurderes av landslaget er ingen tilfeldighet. De har møtt opp på de fleste treninger opp igjennom årene. De har også deltatt på mange spillerutviklingssamlinger på regionalt nivå, samt nasjonale samlinger. I tillegg har noen av dem også deltatt på den meget inspirerende Basketballskolen i Tønsberg.

De fem Wildcats-jentene. Fra venstre Aurora Engebretsen, Andjelija Savić, Milla Jerković Finsæther, Eveline van Rijn og Mabsud Ismail Ibrahim. Foto: Dragoslav Jerkovic

Denne helgen ble Milla Jerkovic Finsæther, Eveline van Rijn og Mabsud Ismail Ibrahim vurdert av landslagstrenere, noe de setter stor pris på. Freja Lucia Leimanzik som bor i Stavanger, men spiller sine kamper for Lauvåsen Wildcats, sammen med sin klubbvenninne Serina Bergsholm Bryant, ble vurdert forrige helg i Bergen til stor begeistring og entusiasme.

Landslagstreneren til J16 forklarer hvordan en skal sprette med ball samtidig som en skal kaste tennisballen i lufta. Veien øvelse som fokuserer på ballkontroll. Andjelija Savić lengst til høyere får det veldig bra til. Foto: Dragoslav Jerković

Regional talentsamling

I helga som var samlet det seg omkring 20 gutter og fem jenter til en talentsamling på Idda der Lauvåsen Wilcats var godt representert med seks gutter og fem jenter. For de fleste av guttene var dette første erfaring med fire treningsøkter fordelt på to dager. NBBF stilte opp med tre meget kvalifiserte trenere i David Cox (landslagstrener J16), Kevin Juhl-Thomsen (landslagstrener G18 og hovedtrener G16 og U12 i Lauvåsen Wildcats) og Pål Berg (landslagstrener G16). Tunge, tøffe dager, men aller mest gøy for alle de frammøtte.

Etter hver økt var det felles heiarop. Foto: Dragoslav Jerkovic

Dansk serie og NM

Alt lå til rette for at jentene skulle spille J17-serie i Danmark denne høsten, men pga. covid-19 ble dette utsatt foreløpig til etter jul. Planen nå er enten å bli med i en senior kvinneserie eller gutteserie i Agder. Håpet er at J16-laget får lov til å spille i dansk serie etter jul og ikke minst delta i NM neste vår. Situasjonen er utfordrende på mange måter, men klubben holder tett kontakt og dialog med Norges Basketballforbund (NBBF) slik at jentene får det beste tilbudet de kan få under disse omstendighetene. Guttene og de yngre lagene vil spille kamper og serie regionalt i Agder.

Landslagstreneren David Cox forklarer meningen bak kommende øvelse, mens Pål Berg (landslagstrener G16) følger med sammen med resten av gruppen. Foto: Dragoslav Jerkovic

Landslagssamling

Som det er blitt skrevet tidligere her i Lokalsporten, blir det i første omgang ikke en tradisjonell landslagssamling grunnet covid-19. NBBF sendte landslagsrepresentanter til Kristiansand for å vurdere regionens utvalgte spillere. Totalt er det 35 spillere som blir vurdert på jentesiden, fire av disse er jenter fra Sørvest og alle spiller for Lauvåsen Wildcats. Dette er klubben veldig stolt av. Mer info om J16-landslaget kan dere finne her.

En av mange basketballøvelsene som var utfordrende for mange. Fra venstre Milla, Jonas, Siem, Jonas og Gisle. Foto: Dragoslav Jerkovic

Fin sommersamling

Jentene trente minst en gang i uka i hele sommer og hadde en veldig fin samling i tre strake dager. På samlingen var det fokus på mange aspekter av basketball, som f.eks. individuelt forsvar/angrep, lagforsvar og lagangrep, avslutninger, men det ble også rettet oppmerksomheten mot ernæring, samarbeid, prestasjonskultur og ikke minst det sosiale. Det sistnevnte har veldig mye å si.

Flere lag i klubben

Utover et J16 lag har klubben stor pågang av barn som ønsker å teste ut basket. Flere og flere barn dukker opp på klubbens U10-, U12-og G16-treninger. G16-laget er en fin gruppe med gutter som har testet basket både i sommer og på tidligere 3x3 arrangementene til klubben. Mange av guttene har kun spilt street basket og ønsker nå å se om de kan spille innendørs (5x5). De er i en alder av 14–16 år og kommer fra den østlige delen av Kristiansand. Treneren deres blir landslagstreneren for G18, Kevin Juhl-Thomsen.

Ønsker flere jenter

Vi er veldig glad for at vi har et jentelag i klubben, men vi ønsker oss flere jenter i alle aldre. Det er mange som ikke driver med organisert idrett akkurat nå, men som kanskje har drevet tidligere med håndball, fotball eller annen aktivitet. Vi ønsker dem og alle andre som synes at basketball er gøy, velkommen til try-outs hver mandag kl. 20.00-21.30 i Håneshallen.

Fakta Fakta Lauvåsen Wildcats Basketball startet september 2016 på Hånes skole. Lagnavnet Wildcats ble valgt av barna selv i etterkant. Dette er gruppene våre: J16 (bestående av jenter 13–15 år), U10 og U12 (jenter og gutter under 12 år), G16 (gutter mellom 14–16 år) og 3x3 (bestående av jenter og gutter ca. 12–16 år). Prøv oss da vel! Åpent for alle mellom 12–16 år, fredager 20.00-21.45 i Håneshallen.