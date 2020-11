Motorsportildsjel vant kulturpris

Stein Jarl Jerdal, som i over 40 år har vært sentral i motorsportmiljøet i Kvinesdal, er tildelt Kvinesdal kommunes kulturpris.

Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug (t.v.) overrakte sist fredag Kulturprisen 2020 til Stein Jarl Jerdal. Han mottok en sjekk på 15.000 kroner, diplom og blomster. Foto: Jan Schou

Jan Schou, Kultursjef Kvinesdal kommune

KVINESDAL: Her følger talen som en rørt Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug framførte fredag:

– Det er både en stor glede og ære å få dele ut årets kulturpris som består av diplom, blomster og en sjekk på 15.000.

Denne prisen henger svært høyt i kulturbygda Kvinesdal. For det er ingen tvil om at det er ei flott kultur-bygd vi har, og mange av våre kulturpersonligheter har nådd langt, og er gode ambassadører for kommunen.

Det skjer mange spennende ting i Kvinesdal, og det er godt at vi også har flinke personer som står på for at bygda blomstrer.

39. gang

Kulturprisen blir i år delt ut for 39. gang. Første gang var i 1981, og det er en av de eldste kulturprisene på Sørlandet. Det er mange ruvende kulturskikkelser og lag- og foreninger, som er blitt tildelt denne prisen opp gjennom åra i Kvinesdal. I fjor gikk kulturprisen til Luxus Leverpostei som har teppelagt hele Norge med sin rølperock.

Det har i år vært mange gode forslag til vurdering. Dette må bety at kulturprisen står høyt og at vi har mange dyktige kulturarbeidere som fortjener denne hedersbetegnelsen.

Komiteen for tildelingen av årets kulturpris har bestått av Ronny Nielsen (H), Runar Nilsen (Frp) og Cathrine Rafoss Aagedal (KrF). Sekretær: Kultursjef Jan Schou.

Komiteens begrunnelse: I år deles det ut en kulturpris.

Årets kulturprisvinner har satt Kvinesdal på kartet i mange år.

Stadig nye prosjekter

Kandidaten startet sitt store frivillige arbeid for over 40 år siden og står på den dag i dag, stadig med nye store prosjekter.

Allerede på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet var det et aktivt miljø i Kvinesdal innen orienteringsrally og kandidaten deltok med gjennomføringen av disse.

Høsten 1981 ble grunnsteinen for NMK Kvinesdal lagt, selv om navnet de første årene var NMK Flekkefjord og selveste MR. Rallycross – Martin Schanche var hedersgjest på stiftelsesmøte. Klubben var en samling mellom Kvinesdal og Flekkefjord medlemmer, men utover på 80-tallet sank bilsport-interessen i Flekkefjord og navnet ble endret til NMK Kvinesdal.

Fra 1983 og de 4 neste årene ble det kjørt bilcross i sandtaket på Åmot og løpene trakk så mye som opptil 1500 tilskuere hver gang. Kulturprisvinneren var primus motor for disse løpene.

Pådriver

Kandidaten var pådriver for å få bygget NMK Kvinesdal sin bane på Nedre Kvinlaug. Her sto vedkommende på dag og natt og satte til og med privatøkonomi som garanti for å få det gjennomført. Det hele begynte med Speedway og etter hvert ble det utbygging til dagens bilcrossbane. NMK Kvinesdals bilcrossbane på Nedre Kvinlaug åpnet i 1988.

Kvinesdal er satt på kartet hva angår bilsport, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skyldes i stor grad alt bakenforliggende arbeid med godt motorsportmiljø og tilrettelegging for at sporten kan utøves.

I Europa har både Ludvig Hunsbedt og Guttorm Lindefjell satt sine spor, men Kvinesdal har også mange andre gode nasjonale resultater og norgesmestre. Kulturprisvinneren konkurrerte i Rally, nasjonal klasse sammen med Dag Bakken fra Flekkefjord i årene 1987 til 1993. De leverte gode resultater og i 1989 vant de Norgescupen. Seinere var kandidaten mekaniker for Bakken og han kan fortelle om en skikkelig pådriver som alltid står på og finner gode løsninger.

Det har også vært arrangert flere Bakkeløp i Sarons dal, der kulturprisvinneren sammen med Rune Edvardsen fikk dette til. NMK Kvinesdal klarte å samle hele norgeseliten til disse løpene.

Rekrutteringsplattform

I de seinere årene har det vært RC-sporten som har nyt godt av kandidatens store frivillige arbeid. Han kjører ikke radiostyrt bil selv, men står utrettelig på og ofrer mye fritid for å tilrettelegge, slik at Kvinesdals bilsportmiljø skal vokse og gro. Kandidaten jobber også aktivt inn mot sponsorer og sørger for av RC-klubben har midler til drift og utvikling. Kjøring med RC-bil kan være en rekrutteringsplattform og introduksjon til andre greiner i motorsporten.

Kulturprisvinneren har i dag stor interesse for og jobber aktivt med de yngste medlemmene i klubben og dermed med rekrutteringen.

Kandidaten er aktiv medlem i RC-klubbens styre som sponsoransvarlig og stiller opp på alt av dugnader og i forbindelse med arrangering av løp. I forbindelse med planleggingen og byggingen av den nye RC banen som åpnet i sommer, har han sittet i byggekomiteen og bidratt stort. Takket være hans store nettverk fra bilsporten, lokal industri og kommunen, har denne byggingen latt seg gjennomføre.

Årets kulturpris gis til en hedersmann som har stått på for frivilligheten i Kvinesdal i over 40 år og gjør det ennå.

Kvinesdal kommunes kulturpris 2020 går til: Stein Jarl Jerdal. Han mottar sjekk på 15.000 kroner, diplom og blomster.